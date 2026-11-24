Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret", Marius Nistor, critică modul în care s-au organizat concursurile pentru posturile de directori de şcoli, susţinând că acestea nu vor oferi legitimitate.

El a explicat numărul mic al candidaţilor înscrişi la concurs prin faptul că directorii au ajuns să fie consideraţi de către legiuitori "doar nişte doritori" de funcţii.

"Este un reproş pe care îl adresez politicienilor direct. În momentul în care a fost asumată Legea 141, noi, ca organizaţii sindicale, deja am spus care vor fi problemele care vor apărea în sistem. Or, în momentul în care directorii sunt consideraţi, la cel mai înalt nivel al statului român, doar nişte doritori de funcţii, cărora indiferent ce le faci, vor dori să rămână pe funcţiile în cauză, automat apare această reacţie din partea lor. Nu vreau să mai vorbesc de modul în care sunt plătiţi directorii în momentul de faţă", a afirmat Nistor, în cadrul conferinţei "Managementul şcolar şi profesionalizarea acestuia", găzduită de Camera Deputaţilor.

Marius Nistor a menţionat că, deşi a fost un susţinător al concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere, este nemulţumit de modul în care a fost organizat acest examen.

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"N-a putut şi nu va oferi sub nicio formă vreo legitimitate pentru ceva. În momentul în care chiar ministrul Educaţiei în acea perioadă, cel care a organizat concursul, a venit şi a spus foarte tranşant că (...) domnia sa, ca ministru, nu poate garanta pentru corectitudinea concursului în sine, este clar ce încredere aş putea avea eu, ca şi observator din partea sindicatelor, sau ce încredere pot avea cei care participă la concursul respectiv", a precizat liderul sindical.

Potrivit acestuia, depolitizarea sistemului nu poate fi asigurată de către persoane numite pe criterii politice.

"Pentru mine, acest concurs nu a fost decât o formă de legitimare - cel puţin pentru anumiţi candidaţi - a imixtiunii politicului. Pe de o parte, politicienii vin şi ne spun că vor o depolitizare a sistemului educaţional, o depolitizare a funcţiilor de conducere - acestea sunt cel puţin declaraţiile publice. În realitate se întâmplă cu totul şi cu totul altceva. Vorbim de depolitizare, dar cine ar trebui să facă depolitizarea? Exact cei care sunt numiţi pe criterii politice? Vorbim de inspector general, de inspectori general adjuncţi, vorbim de cei care ocupă nişte funcţii datorită faptului că au în spatele lor pe cineva", a transmis Marius Nistor.

În opinia sa, timpul alocat primei probe a fost insuficient. El a adăugat că au existat declaraţii "pur şi simplu incalificabile" la adresa candidaţilor, care au fost "expuşi" în faţa opiniei publice.

"Niciunul dintre candidaţii care au participat la prima probă nu au reproşat dificultatea subiectelor. Niciunul nu a spus ceva legat de acest aspect. Dar, în schimb, au spus că au avut timp insuficient, iar nebunia cu pătrăţelele care trebuiau haşurate a depăşit orice limită. La un moment dat am discutat cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi îmi spunea un distins secretar de stat: 'Eu am făcut testul respectiv în 35 de minute. De ce vin aici şi se plâng în momentul de faţă?' Şi l-am întrebat: 'Dar dumneavoastră aţi haşurat pătrăţelele respective? Aţi avut nişte ciorne la îndemână?'", a completat liderul sindical.

În ceea ce priveşte planurile manageriale, Marius Nistor a atras atenţia asupra faptului că au existat diferenţe mari de notare între membrii comisiilor.

"În momentul în care între membrii comisiilor respective există diferenţe mari de notare, de la două puncte până la patru sau cinci puncte, acest lucru nu ridică un mare semn de întrebare? Vorbim de reprezentantul Consiliului local, prezent acolo, şi noi vorbim de depolitizare, când ştim foarte bine ce fac reprezentanţii Consiliului local? (...) Monitorizarea audio-video.... M-a dat pe spate această măsură. Am văzut şi mi s-a comunicat de către colegi cum se poate sta frumos în cadrul comisiilor respective, cu spatele la camere şi nu mai vorbim, că nu e cazul să vorbim, scriem, trimitem bileţele", a susţinut el.

Nistor a declarat că ar fi de preferat ca directorii să fie stabiliţi de către Consiliul profesoral.

"Vreţi într-adevăr depolitizare a funcţiilor de conducere? Acest lucru se poate realiza foarte simplu. Nu prin concursuri organizate de tipul acesta. Lăsaţi Consiliul profesoral să-şi desemneze reprezentantul. Şi, în momentul acela, această desemnare a reprezentanţilor va fi departe de orice influenţă de tip politic", a evidenţiat preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".