Este rumoare printre părinţi în această săptămână pentru că au început şi şedinţele cu părinţii, iar în acest moment sunt puşi să semneze acest contract educaţional. Învăţătorii, directorii le solicită acest lucru.

Contract educaţional cu amenzi pentru părinţi

Ce înseamnă de fapt contractul educaţional? Vorbim despre un document care prezintă un rezumat al îndatoririlor şi obligaţiilor pe care le au copiii, elevii, părinţii, dar şi şcoala în momentul în care un copil se înscrie într-o unitate de învăţământ.

Vezi și

Iată câteva dintre obligaţiile consemnate într-un astfel de contract:

Elevul are obligaţia de a se pregăti la fiecare disciplină, de a frecventa cursurile, de a avea un comportament civilizat, o ţinută decentă, de a nu distruge documentele şi nici bunurile şcolii şi nu are voie să consume sau să comercializeze în şcoală băuturi alcoolice, substanţe etnobotanice, dar şi sprayuri lacrimogene, petarde, arme, etc.

Părinţii sunt obligaţi să asigure frecvenţa şcolară a copilului, să participe fizic sau online la şedinţele cu părinţii şi să răspundă în cazul în care elevul distruge bunurile şcolii.

Amenzile ajung la 5.000 de lei

Ce îi sperie pe părinţi este această amendă. Dacă nu semnezi contractul educaţional, primeşti o amendă între 1.000 şi 5.000 de lei. Există şi o pedeapsă conform Codului Penal prin care părinţii ar putea face muncă în folosul comunităţii dacă nu îl semnează.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu sancţiunile drastice introduse odată cu noul an şcolar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰