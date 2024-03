Vezi și

"Aceasta este sala de clasă din care au venit ultimele două sesizări de copii muşcaţi de plonşniţe. Elevii se plâng că au găsit insectele în dulapurile în care îşi ţin caietele şi cărţile", arată Mădălina Iacob, reporter Observator.

Invazie de ploşniţe în sectorul 5

"Din ce în ce mai multe, peste tot. În dulapurile cu caiete, cărţi, pe jos, pe colţuri, în baie... Ne-am speriat, că dacă aduce acasă, ne umple. Nici nu vreau să mă gândesc. Direct de la poartă dezbrăcat de tot, rămas doar în lenjeria intimă şi totul mergea la spălat. De două săptămâni", povesteşte mama unui elev.

"Am auzit că a venit un copil, a deschis cartea şi în acea carte se afla o ploşniţă. De câte ori vine de la şcoală, la uşă îl dezbrac, să nu fie probleme", spune o altă mamă.

Şcolile, închise pentru dezinsecţie

Administratorul Şcolii "Ion I.C. Brătianu" din cartierul Rahova, de unde a pornit avalaşa de plângeri, spune că patru elevi au fost înţepaţi de ploşniţe. Aşa că acum clădirea trece prin a treia dezinsecţie.

"Pe 29 februarie ni s-a semnalat de un elev că sunt ploşniţe în şcoală. Mi-au adus-o pe o hârtie, am văzut-o, am omorât-o. Luni am văzut ploşniţe. Nu avem medic, dimineaţa se face triaj, cat se poate cu o singură asistentă şi o ingrijitoare", spune Iulian Pană, administrator Şcoala "Ion I.C. Brătianu".

Inspectorii de sănătate publică au primit sesizări şi de la părinţii elevilor din Şcoala "Petrache Poenaru", din cartierul Ferentari. "În total, 25 de şcoli şi licee şi alte 20 de grădiniţe vor fi închise luni, de Buna Vestire. Profesorii spun că e posibil ca elevii să vină de acasă cu ploşniţele, dar această problemă poate fi rezolvată acolo doar prin asociaţia de locatari", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

"Echipele de deratizare nu au găsit ploşniţe în această şcoală, dacă ne uităm la blocurile din spatele dumneavoastră, deratizarea şi dezinsecţia ar trebui începute de la acele blocuri", a declarat Iulian Cârlogea, city manager Primărie Sector 5.

Cert este că acum, în toate şcolile din sectorul 5, domneşte panica. "Sunt copii care au fraţi în aceste şcoli sau se întâlnesc la after, la after-school unde e risc să ia unii de la alţii şi a aduce în instituţiile celelalte. Vă daţi seama că noi ducem şi acasă", spune Violeta Filip, directoarea şcolii nr. 280.

Dacă elevii se vor plânge în continuare de ploşniţe, dezinsecţiile trebuie repetate din 10 în 10 zile.

