Daniel David nu vrea introducerea de materii noi la şcoală: Nu știm să predăm bine conținuturile pe care le-am stabilit

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că în perioada următoare trebuie lansate planurile cadru pentru liceu care să fie puse în dezbatere publică, iar pentru zona învăţământului superior a precizat că în ianuarie sau în februarie vor fi elaborate criteriile naţionale pentru evaluarea gradelor didactice şi de cercetare superioare şi va începe procesul de organizare mai raţională a sistemului universitar românesc.

"În prima etapă, până la alegerile prezidenţiale, sunt câteva lucruri cheie pe care le-am şi anunţat că mi-aş dori să le implementăm, care ţin de programul de guvernare şi anume în zona preuniversitară este clar că după atâţia ani de amânare trebuie să dăm drumul planurilor cadru pentru liceu şi este un element important în care vom avea şi o dezbatere naţională după ce le punem în dezbaterea publică", a afirmat Daniel David la la Antena 3 CNN.

El a prezentat şi ce modificări vor avea loc în cadrul învăţământului superior. "În zona învăţământului superior în ianuarie, februarie, vom da drumul criteriilor naţionale pentru evaluarea a gradelor didactice şi de cercetare superioare, inclusiv condiţiile pentru abilitare şi vom începe procesul de organizare mai raţională a sistemului universitar românesc astfel încât universităţile să îşi asume explicit una dintre cele trei misiuni care sunt descrise în legea învăţământului superior, adică mai focalizate pe cercetare, altele pe educaţie, altele pe educaţie şi cercetare pentru că în acest fel pot avea o legătură mult mai puternică cu societatea, cu autorităţile locale şi în acelaşi timp absolvenţii vor fi mai bine integraţi pe piaţa muncii", a mai transmis ministrul Educaţiei.

Articolul continuă după reclamă

Daniel David: Nu sunt pentru a introduce materii noi peste materii noi

Daniel David a mai fost întrebat ce materii noi ar trebui introduse în învăţământul preuniversitar. "Eu nu sunt pentru a introduce materii noi peste materii noi. Mi se pare o greşeală toată atitudinea din ultimii ani, fiecare vine şi introduce câte o materie: educaţie de mediu, educaţie juridică, educaţie financiară, educaţie pe sustenabilitate. Sigur că toate acestea sunt importante, dar nu ca materii noi, fiindcă în momentul ăla tot noi ne plângem că copiii au prea multe ore şi prea multe materii. Cred că de multe ori în materiile clasice şi în ariile pe care le avem putem avea unităţi de învăţare focalizate pe tema asta. Problema că fiecare vrea o materie nouă", a afirmat ministrul Educaţiei, citat de news.ro.

El a mai fost întrebat cum va face ca elevii să aibă o programă mai puţin încărcată şi să înveţe mai degrabă lucruri folositoare pentru piaţa muncii decât teorie. "Eu cred că trebuie să înveţe şi teorie şi cultură, fiindcă asta creează oameni care au sensuri şi semnificaţii în viaţă, sunt mai puţini manipulabili, sunt mai puţini sensibili la teorii conspiraţioniste. Teoria este importantă dacă o faci adecvat, dar este drept că în competenţe pe lângă cunoştinţele astea declarative, teoretice, trebuie să ai o zonă foarte puternică de cunoştinţe procedurale, ce ştii să faci, ce este important în viaţă ce este important pentru un anumit domeniu", a explicat Daniel David.

El a menţionat că cel mai probabil metodele de predare nu sunt suficient de eficiente. "Eu cred în acest moment că conţinuturile pe care le avem sunt destul de bine gândite şi organizate Nu spun că nu mai putem lucra la ele, dar nu cu schimbări majore. Problema noastră după mine, dar sigur voi discuta lucrul ăsta cu experţii pe care o să-i am în această zonă, după mine problema majoră ţine de altceva. Nu ştim să predăm bine conţinuturile bune pe care le-am stabilit. Adică metodele de predare nu sunt suficient de eficiente şi poate manualele nu sunt suficient de prietenoase. De aceea, dacă această ipoteză a mea se va confirma, eu uitându-mă un pic şi văzând de exemplu că la multe teste internaţionale conţinuturile noastre se suprapun foarte bine peste itemii testului, de multe ori mai bine decât suprapunerea pe care o avem în Finlanda şi cu toate astea performanţa noastră este mai slabă. Oare de ce? Fiindcă nu predăm bine acele conţinuturi şi acţiunea noastră va fi aici. Hai să predăm un pic lucrurile altfel, să avem manuale mai prietenoase, ca acele cunoştinţe să devină cu adevărat competenţe", a mai declarat Daniel David.

Întrebat dacă acest lucru va însemna şi un proces de evaluare a cadrelor didactice, ministrul Educaţiei a răspuns: "Voi demara în primul rând şi voi crea oportunităţi pentru training, pentru noi modalităţi de predare, modalităţi moderne de predare".

Daniel David, despre programele anti-drog în şcoli

Ministrul Educaţiei a mai afirmat că programele anti-drog din şcoli nu au fost neapărat implementate de specialişti pe prevenţie, aceştia fiind psihologii. El a adăugat că de această chestiune s-au ocupat medicii, care sunt importanţi, dar pentru tratamentul acestei situaţii, nu pentru prevenirea acesteia. David a explicat că doreşte să regândească această strategie.

"Este o problemă majoră. Acum, sigur, o să vă spun un truism. Trebuie să colaborăm şi cu celelalte ministere, cu Ministerul Internelor şi aşa mai departe. Sigur că o să o facem. De exemplu am reuşit de multe ori, gândiţi-vă cu măsurile care s-au luat astfel încât fast-food-urile să nu fie în zona şcolilor. Adică păreau măsuri foarte restrictive, dar care totuşi au funcţionat. Dar întorcându-mă din nou la comportamentul legat de consumul de droguri, cred că consilierea este foarte importantă, prevenţia este foarte importantă, iar prevenţia trebuie făcută de specialişti", a afirmat ministrul Educaţiei.

El a precizat că programele existente nu au fost implementate de specialişti pe prevenţie. "Vă spun, de multe ori programele pe care le-am avut nu au fost neapărat implementate de specialişti, că noi am dus specialişti dar care nu erau pe prevenţie. Dacă vrei să modifici comportamente şi atitudini faţă de droguri şi consumul de drog, îţi trebuie oameni care se pricep la modificări cognitiv-comportamentale. Ăştia sunt psihologii. Ei n-au avut un rol principal în prevenţie. Noi am dus specialişti cum au fost medicii, foarte importanţi, dar medicul este important după ce ai ajuns să consumi drogul. Medicul este important pentru tratamentul acestei situaţii, nu pentru prevenţia ei. Deci am de gând un pic să regândesc acest lucru, astfel încât să fie implicaţi specialiştii pe nivelul la care se pricep. şi mai mult. Aş vrea ca acest comportament să fie pus într-o strategie naţională mai largă legată de stilul de viaţă sănătos. Este vorba sigur şi de consum", a declarat Daniel David.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să refolosiţi mâncarea după sărbători? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰