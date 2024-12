Cine este Daniel David, propus ministru al Educaţiei. Doctor în psihologie şi rector la Babeş-Bolyai

Daniel David s-a născut la 23 noiembrie 1972, la Satu Mare. A absolvit Facultatea de Psihologie la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (1995). Este doctor în Psihologie (1999), a obţinut o diplomă de supervizor/formator în psihoterapie raţional-emotivă şi cognitiv-comportamentală (2002) la Albert Ellis Institute, New York, şi a absolvit un program postdoctoral în regim de cercetare mentorată: Strategii de diagnostic şi intervenţie psihologică (psihoterapeutică) validate ştiinţific şi metodologia cercetării clinice în cadrul Mount Sinai School of Medicine and Hospital, Bio-Behavioral and Integrative Medicine Program, New York, potrivit CV-ului publicat.

Din 2007, este profesor universitar la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, Catedra/Departamentul de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, iar din 2009 a devenit profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York. Din 2012, a deţinut poziţia de director pentru cercetare în cadrul Institutului "Albert Ellis", New York, a fost director al Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mintală Aplicată (2004-2016), conducător al Catedrei/Departamentului de Psihologie Clinică şi Psihoterapie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (2007-2012), director al Şcolii Doctorale Psihodiagnostic şi Intervenţii Psihologice Validate Ştiinţific (2007-2016) şi conducător de doctorat în cadrul UBB - titular al profesurii "Aaron T. Beck".

În 2016 a fost desemnat prorector, iar din 2020 este rector al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, conform autobiografiei publicate. Pentru rezultatele academice/ştiinţifice, a primit, de-a lungul timpului, o serie de premii naţionale şi internaţionale, între care se numără: Premiul "C. Rădulescu Motru" al Academiei Române (2012); Henry Guze Award pentru cea mai bună cercetare experimentală publicată în domeniu, oferit de Society for Clinical and Experimental Hypnosis, SUA (2003); Premiul In Hoc Signo Vinces, CNCSIS (2003); premiul Excelenţei Ştiinţifice din partea Universităţii Babeş-Bolyai (2008, 2009, 2011).

A fost decorat cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Cavaler în 2008. A fost invitat ca expert evaluator în proiectele/programele National Science Foundation, European Science Foundation (şi reprezentant naţional în Social Sciences Standing Committee/Scientific Review Group), European Commission (programele FP6/FP7/H2020 - inclusiv raportor), European Research Council (inclusiv raportor şi membru în panelul Human Mind and its Complexity), Israel Science Foundation etc. A fost invitat să scrie articole de specialitate pentru Enciclopediile de referinţă din domeniu publicate de edituri internaţionale de prestigiu (Oxford University Press şi Wiley-Blackwell).

Este autor al cărţii ''Psihologia poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală'' (2015) şi al altor lucrări în domeniu - ''Rational Treatments'' (2006), ''Tratat de psihoterapii cognitive şi comportamentale'' (2012), ''Dezvoltare personală şi socială. Eseuri şi convorbiri despre viaţă'' (2014), ''Prelucrări inconştiente de informaţii'' (2014), ş.a -, precum şi coordonator sau co-autor al mai multor lucrări - ''Tratat de psihologie pozitivă'' (2017), ''Psihoterapiile cognitive şi comportamentale în tulburările de personalitate. Aplicaţii practice şi noi direcţii'' (2018), ''Tratat de intervenţii parentale validate ştiintific'' (2024) etc.

