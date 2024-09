Pare banc, dar nu este. Profesorul Costică Costan are 78 de ani şi predă fizică la Colegiul "Ştefan cel Mare" din Suceava, deşi a ieşit la pensie acum 14 ani.

Reporter Observator: Ce va tine activ?

Profesorul Costică Costan: Pasiunea, adica ma motiveaza ca deschid mintea elevului. Acum am numai 6 ore, ceea ce inseamna o treime din catedra.

Vezi și

E criză de profesori în România

Criza de profesori este problemă internaţională. Suedia, una dintre cele mai afectate ţări, are nevoie de 150.000 de profesori calificaţi în următorii 10 ani.

Aproape jumatate dintre profesorii din Europa sunt in pragul pensionarii. Conform ultimului raport al Ministerului Educatiei, un sfert dintre profesorii din Romania au intre 50 si 59 de ani. Doar 8% au sub 30 de ani.

La noi, cele mai multe catedre acoperite cu pensionari şi suplinitori sunt la fizică, la chimie şi matematică.

"Au fost alocate peste 7.300 de posturi, de trei ori mai mult decat posturile alocate in aceeasi perioada a anului trecut. Am trecut de 300.000 de posturi in invatamant. Ne propunem sa clarificam atractivitatea unei cariere in sistemul educational", spune Ligia Deca, ministra Educaţiei.

Cum meseria de profesor nu mai este atractivă pentru tineri, directorii şcolilor se folosesc în continuare de experienţa seniorilor care ar trebui să se bucure acum de odihnă. În schimb, sunt colegi de cancelarie cu foştii lor elevi. Irina Vasile predă limba română la colegiul „Gheorghe Lazăr“ din Bucureşti şi se salută în fiecare zi cu cei care îi predau în adolescenţă.

Reporter Observator: Care a fost profesorul tau preferat?

Irina Vasile: Clar doamna Dumitrita Stoica, a fost un moment in care mi-am dat seama ca imi doresc sa fiu colega cu dumneaei in viitor si faptul ca s-a intamplat lucrul asta este incredibil pentru mine.

"Sigur ca e o bucurie cu atat ma mult cu atat tinerii studiosi si interesati de educatie cum este irina evita scoala. Nici conditiile de lucru nu sunt grozave, de pilda la clasa a noua nu mai exista manuale, dotarile nu sunt suficiente", spune Dumitriţa Stoica, profesoară de limba română.

Doamna Stoica a ieşit la pensie acum trei ani, dar nu se poate despărţi încă de elevi.

Mădălina Iacob Like De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu introducerea votului de la 16 ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰