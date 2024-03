Vezi și

"Am scris şi eu totul până la subiectul 2, la subiectul trei nu am ştiut nimic", spune Alexandru. Recunoaşte - nu îi place matematica. În plus, i se pare că şcoala îl forţează să înveţe mult peste ce are el nevoie să ştie.

Bacalaureat 2024. Reacţia unui elev după simularea la matematică

Alexandru, elev: Nu cred că îmi foloseşte nimic, nici la română, cred că până la timpul perfect compus, până acolo, restul e useless. La matematică tot ce s-a ajuns până la radicali, nu are niciun sens . Eu sunt un om inteligent, nu sunt deştept, nu am luat informaţia din carte, m-am născut cu mintea de conducător . O să fiu conducător de firmă, artist, influencer, o să fiu ceva în viaţă sută la sută. Nu am nevoie de matematică, banii contează, să te distrezi. Nu vreau să lucrez pe 1.000 pe lună, să nu mă mai vrea nici nevasta.

. . Reporter: Câştigi din asta (n.r. muzică)?

Alexandru, elev: Deocamdată nu. O să mă lansez curând.

La matematică s-au încurcat mulţi elevi care au simulat examenul de Bacalaureat. Geometria şi integralele le-au dat bătăi de cap.

La istorie nu au fost probleme mari. Matei este sigur că la vară va lua 10 la examen. Subiectul i s-a părut bine construit, chiar dacă a avut şi câteva capcane.

"Prezentaţi două măsuri de modernizare a statului român adoptate în deceniul şapte al secolului al 18-lea. Nu puteam să vorbim aici despre Mica Unire şi cum s-a înfăptuit, pentru că Mica Unire este în deceniul şase. Am mai văzut ceva cu Kiseleff. Bineînţeles, cu toţii ne plimbăm pe Bulevardul Kiseleff", explică Matei.

Simulare BAC. Cât de grele au fost subiectele la matematică şi istorie

Celor care se plâng că subiectele au fost grele, profesorii şi chiar ministrul le răspund - pentru cine a învăţat au fost simple. "Comparabil spre un pic mai provocator, şi mi se pare foarte bine. Pe ceea ce înseamnă nota 5, 6, 7, 7.50 de copil care învaţă onest, corect, care nu aruncă tone de bani pe meditaţii, care nu îşi iau rostul. Ministerul Educaţiei nu a început să facă mai dificile, ci subiecte corecte", spune Marian Staş.

"Nu cred că putem să ne uităm la simulari ca fiind prea grele sau prea uşoare. Ele sunt un exerciţiu, tocmai pentru a da posibilitatea elevilor să recapituleze", a declarat Ligia Deca, Ministrul Educaţiei.

"Chiar şi aşa, mulţi dintre elevi au lipsit din bănci la proba obligatorie a profilului. Aproape 22.000 au dat cu skip, iar şase au încercat să copieze şi au fost daţi afară din sala de examen", transmite Mădălina Iacob, reporter Observator.

Pe lângă asta, şi digitalizarea examenului a dat erori. Sistemul a picat în mai multe şcoli, iar elevii au stat la rând ca să le fie scanate lucrările.

