Părinţii şi copiii au cerut să fie lăsaţi să intre la conferinţa de presă, tocmai pentru a putea cere explicaţii rectorului. Paznicii, însă, interzic accesul.

Candidaţii au avut primul şoc duminică seara, când au văzut lista cu mediile după examen

Aproape jumătate dintre candidaţi au depus contestaţie - un record în cei 33 de ani de când funcţionează Facultatea de Arhitectură. După meditaţii care au costat peste 12.000 de euro, Petruţa aşteaptă acum o explicaţie pentru situaţia în care a ajuns.

"Acum două zile eram admisă pe poziţia 71, la taxă. Iar acum aflu că sunt respinsă pe poziţia 422. Am făcut patru ani de meditaţii, de patru ani nu mai am weekend, lucrez non-stop şi ştiu exact ce am făcut la testul ăla acolo", spune Petruţa, candidată.

Explicaţia conducerii facultăţii

În faţa protestelor fără precedent, Rectorul de la Arhitectură a organizat o conferinţă de presă pentru a explica părinţilor şi candidaţilor revoltaţi ce s-a întâmplat.

"La transcrierea rezultatelor în sistemul informatic, dintr-o eroare umană, codul unei planşe secretizate a fost consemnat de două ori, acest lucru decalând corelarea corectă dintre nota probei practice şi nota portofoliului pentru un număr de 297 de candidaţi", spune Bogdan Guiu, lector.

"Această eroare a făcut ca nişte candidaţi să aibă nişte note mai mici decât cele scrise pe planşe şi alţii să aibă note mai mari", spune Marian Moiceanu, rector.

Regulile Facultăţii de Arhitectură spun că notele nu se pot schimba nici după contestaţie. În această situaţie, mulţi părinţi vor să facă plângeri la DNA.

