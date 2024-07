Stresul nu a trecut nici după examenul de evaluare. Părinţi si copii, unul mai emoţionat ca altul, s-au prezentat la liceu cu lista gata pregătită de acasă pentru înscriere.

"Circulă nişte excel-uri unde sunt bine completate datele, mai exista aplicatii care integreaza statisticile. Se spune ca se asemana mai mult cu 2022 decat cu 2023, am facut comparatii. Am pus si ceva peste si cele pe backup, mai mult de 61 nu am putut sa scoatem", spune tatăl unui elev.

Nu e de ajuns, spun specialiştii, mai ales dacă media elevului este sub 8.

De ce rămân unii elevii cu medii de 8 pe dinafară

"E prea departe de casă, nu ne place profilul, vreau numai parte de real sau numai parte de uman, motive care in acest moment chiar nu sunt justificate. Am păţit si anul trecut, au ramas pe dinafara, cu medie buna, undeva in jurul mediei 8, pentru ca nu au avut decat 53 de optiuni", spune Daniela Voinea, directoarea Şcolii Sfinţii Voievozi.

"2 lucruri sunt importante si anume numarul de optiuni suficient de mare si ordinea in care punem liceele. daca in ordinea pe care am facut-o strecor un liceu pe care nu mi-l doresc, probabilitatea este destul de mare sa intru acolo. Codurile se completeaza in ordine pe orizontala", explică Sorin Ion, secretar de stat, Ministerul Educaţiei.

O cifră eronată poate însemna o repartizare greşită pentru copii

Ierarhia elevilor arata diferit in acest an. Daca anul trecut un elev cu media 9.22 se afla 3528, anul acesta a urcat in clasament cu mai bine de 550 de pozitii. Iar un elev care a obtinut dupa contestatie 9.40 in loc de 9.45, a pierdut mai bine de 400 de pozitii in clasament.

Doar 134.000 vor intra pe unul dintre locurile de liceu. Peste 60.000 de locuri sunt disponibile la şcolile profesionale.

Prietenii şi familia sunt principalii consilieri pentru alegerea liceului în acest an, spun elevii. Următorii în top sunt profesorii. Aptitunile personale, apropierea de casă şi prestigiul şcolii au mai contat în optţiuni pentru elevii din Bucureşti.

