Loredana a împlinit majoratul de supravieţuitoare. În urmă cu 18 ani a aflat că suferă de cancer la sân, dar a fost depistat la timp astfel că nu doar că a supravieţuit, dar duce o viaţă absolut normală fiind profesor universitar.

"La 31 de ani de obicei pacientele nu fac mamografii, ci ulterior după 40 de ani, dar după 40 de ani eu îmi fac mamografii an de an. Eu chiar dacă la început am fost un caz nefericit, acum sunt fericită după 18 ani că sunt supravieţuitoare şi că pot să duc o viaţă normală", ne spune Loredana.

9.000 de femei diagnosticate anual

Nouă mii de femei sunt diagnosticate în fiecare an cu cancer, în România. Dar sunt şi cazuri deja avansate care în lipsa controalelor medicale rămân nedescoperite. Mamografiile sunt decontate, la recomandarea specialistului, dar fondurile nu ajung în fiecare lună. În ajutorul statului vin fundaţiile, care continuă să scoată în evidenţă nevoia de prevenţie.

Pentru prevenţie este suficientă o ecografie o dată pe an, iar după 40 de ani, o mamografie. Depistată în stadiul zero, unu sau doi, boala se poate trata, iar femeile pot duce o viaţă normală. Planul naţional de cancer este abia în perioada de implementare. În România, anual se diagnostichează peste 95.000 de cazuri noi de cancer și sunt raportate aproape 54.000 de decese. Estimările arată o creștere a incidenței cu 6%, în următorii 10 ani.

"Au fost publicate metodologiile pentru programele de screening pentru cancer colorectal şi cancer de col uterin, au fost realizate procedurile pentru dezvoltarea registrului Naţional de Cancer. 39.58 Dacă totul va avea continuitate, este estimat să fie gata în cursul anului 2025, pentru noi este un lucru extrem de important", explică Michael Schenker, şeful Comisiei de Oncologie.

Observator a schimbat legea în urmă cu 10 ani, atunci când campania "Alege să nu suferi!" a făcut posibilă decontarea reconstrucţiei mamare pentru femeile cu cancer la sân. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, cancerul mamar a devenit a devenit cel mai frecvent tip de cancer la nivel mondial.

