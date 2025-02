Gigi Becali anunţă ca va candida independent, dacă George Simion nu vrea să intre în cursa pentru prezidenţiale

„Sper ca Dumnezeu să ne apere, să nu îl lase să candideze (pe Călin Georgescu - n.r.), că omul ăsta este periculos pentru țara noastră. Dacă ei îl votează, e problema lor. Că mie nu îmi e frică de el, că e prea mic față de mine. Dacă AUR nu va pune candidat, dacă nu candidează Simion, o să candidez eu independent”, spune la Antena 3 CNN George Becali.

Gigi Becali: "Simion trebuie să candideze"

El afirmă că nu l-a anunțat pe George Simion de intenția sa. „Nu i-am spus, pentru că eu știu că el va candida. Eu nu am nevoie de candidatura asta, dar el, Simion, trebuie să candideze. (...) El va candida, de asta îmi și permit să spun că îmi depun candidatura, că nu am eu nevoie la vârsta mea de candidadura asta, dar spun asta ca să îl forțez pe el să candideze. Știi de ce îl forțez să candideze? Pentru că Georgescu nu va fi lăsat și atunci el are o șansă, Simion”, încheie Becali.

Articolul continuă după reclamă

Liderul AUR, George Simion, care s-a clasat pe locul patru la alegerile prezidențiale din decembrie 2024, a anunțat că partidul său susține candidatura lui Călin Georgescu.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cât vorbiţi la telefon pe zi? Mai puţin de o oră 1-3 ore Peste 3 ore

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰