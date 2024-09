Necazul celor loviți de viitura în judeţul Galați nu s-a terminat. Urmează o noapte grea pentru toți. Și asta pentru ca o noua viitura lovește satul chiar în acest moment și vedeți imaginile câte dovedesc asta. Undeva în deal, apa a spart un baraj al unui iaz și a năvălit peste casele deja distruse de viitura de azi noapte. Aici era un drum comunal, este acoperit de ape acum. Ape care cresc văzând cu ochii. Doar aici sunt peste 1.500 de familii. Multe au fost evacuate astazi sub ochii nostri.

4 oameni au murit, în ceea ce oamenii spun ca sunt cele mai grave inundații din istorie

Bătrânii care nu au apucat sa fuga din calea puhoaielor. Din păcate 4 oameni au murit, în ceea ce oamenii spun ca sunt cele mai grave inundații din istorie. Este întuneric in toate satele de aici, oamenii vor sta la foc de lumanare în aceasta noapte. Cei care au fost evacuați s-au mutat provizoriu la rude și câteva familii sunt cazate în centrul de sinistrați amenajat într-o scoala.

Meteorologii au emis prima avertizare cod roşu după miezul nopţii. La patru ore distanţă a lovit şi viitura. În 12 localităţi din judeţul Galaţi, puhoaiele au venit cu o forţă greu de imaginat. Patru persoane din Pechea, Drăgușeni, Costache Negri şi Corod au fost luate pe sus din case sau curţi şi au fost găsite fără suflare. "A venit viitura şi l-a înecat. Un domn cred că era 50 şi ceva de ani, 60. Nu, nu a fost niciodată aşa", a declarat Mihăiţă Măncilă, primar Pechea.

În total, s-au înregistrat peste 150 de l/mp. Practic a plouat în 12 ore cât pentru două luni. Oamenii au fost anunţaţi printr-un mesaj Ro alert să fie gata să evacueze locuinţele în orice moment. Mulţi însă nu au mai reuşit să plece. Apa a ajuns la peste 1 metru şi jumătate în unele case, aşa că au aşteptat să vină salvatorii la ei. 252 de persoane au fost scoase de pompieri cu barca sau pe braţe. De sus, dezastrul din Pechea s-a văzut cel mai bine. Pe o suprafaţă de câţiva kilometri, cât vezi cu ochii, sute de case sunt în apă.

Ploile se mută în vestul ţării şi nu vor mai avea aceeasi intensitate

Pe DN25, spre localitatea Piscu şi Tudor Valdimirescu, şoferii surprinşi de viitură s-au suit pe maşinile înconjurate de apă. Au stat cu orele acolo până au fost şi ei coborâţi în siguranţă. În localitatea Slobozia Conachi, o familie a fost prinsă cinci ore în casa inundată. "Viitura a venit direct, nu am avut timp de nimic. Nu am mai avut timp să ieşim, să ne ducem într-un loc înalt. Noi am rămas în două camere, izolaţi. Apa ajungând la un moment dat la gât. Au stat în apa rece de când a început viitura, până la 8-9. Am stat 4-5 ore acolo. Eu am reuşit să găsesc un loc mai înalt, să nu fi lovit direct de apă, însă, părinţii mei au stat până la brâu în apă, stândcu capul lipit de tavan", a declarat Alin, localnic din Slobozia Conachi.

După ce au fost salvaţi, oamenii au încercat să îşi recupereze animalele sau din bunuri. Ploile devastatoare au fost provocate de ciclonul Boris. "Respnsabil pentru ploile din ultimele 24 ore, dar și cele de astăzi, este un ciclon de origine mediteraneană care a afectat la început țările din Europa Centrală și apoi a afectat spațiul țării noastre pe arii relativ extinse. În special în județele Galați și Vaslui unde s-au totalizat cantități de apă ce au depășit 100 litri pe metru pătrat", a declarat Oana Catrina, meteorolog. Singura veste bună pe care au primit-o oamenii din localităţile afectate vine din partea meteorologilor. Din seara aceasta, ploile se mută în vestul ţării şi nu vor mai avea aceeasi intensitate.

