Accident cu trei maşini şi un moped, în Bucureşti. A fost avariat şi un troleibuz. Doi bărbaţi, la spital

Trei autoturisme şi un moped au fost implicate într-un accident rutier produs pe Calea Griviţei din Bucureşti. În urma impactului a fost avariat şi un troleibuz. Doi bărbaţi au fost transportaţi la spital. 

de Larisa Andreescu

la 13.03.2026 , 21:09
Accidentul rutier a avut loc, vineri seară, pe Calea Griviţei din Bucureşti.

Potrivit Brigăzii Rutiere a Poliţiei Capitalei, au fost implicate trei autovehicule şi un moped, iar în urma impactului a fost avariat şi un troleibuz.

În urma accidentului de circulaţie, doi dintre şoferii implicaţi, în vârstă de 27 şi 62 de ani, au necesitat îngrijiri medicale şi au fost transportaţi la spital.

Poliţiştii rutieri au testat patru şoferi cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind ”zero”. Cel de-al cincilea nu a putut fi testat din motive medicale, urmând a-i fi recoltate probe biologice la unitatea spitalicească unde a fost transportat.

În urma accidentului, au fost aplicate restricţii de circulaţie pe Calea Griviţei, atât dinspre Podul Grant, cât şi dinspre Pasajul Basarab.

Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect pentru cititori.

