Reporterul Observator se află în România, la Botoșani, nu într-o țară exotică, așa cum ar putea părea. Trebuie să se mai coacă: fructele de kiwi mai au nevoie de o lună-două. Însă legumicultorul care se ocupă de ei spune că sunt mai aromați și mai dulci.

Culturile propice României secetoase

Totul a început dintr-o joacă, dintr-o curiozitate, acum 6 ani. Omul a cumpărat un kiwi, l-a mâncat, apoi s-a gândit cum ar fi să planteze seminţele. Le-a uscat prima dată, după care le-a plantat într-un ghiveci acasă.

Vezi și

Cu timpul, plantele au început să se dezvolte. Iar după 2 ani au fost aduşi pomii în solar. Nu au fost pe rod din primii ani. În primul an vorbim despre 10 fructe de kiwi, în al doilea an deja aduna în jur de 10 kilograme, iar abia din al treilea an - 20-30 de kilograme de kiwi. Pentru că aici mai mult se testează această cultură, deocamdată de ele se pot bucura prietenii şi familia.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Salariul mediu a crescut din nou, potrivit INS. Simţiţi majorările şi la buzunar? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰