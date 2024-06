Video Kiwi, curmali şi kaki în loc de pepeni de Dăbuleni. Fermierii din Oltenia se reorientează după ce seceta le-a distrus plantaţiile

Primul val de caniculă din acest an va lovi România în următoarele zile, cu temperaturi de august, aproape 40 de grade la umbră. Fermierii din sudul ţării privesc neputincioşi, de la an la an, cum Oltenia trece prin fenomenul de deşetificare. Unii au înlocuit merii şi perii cu arbori exotici, kiwi şi curmali.