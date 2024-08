Adrian Glugă, şeful Poliției Constanța când a avut loc tragedia de la 2 Mai, numit consul în Pakistan: "Este o palmă peste obrazul părinţilor"

Adrian Glugă era şeful IPJ Constanţa când a avut loc accidentul de la 2 Mai pe 19 august 2023. Vlad Pascu de 19 ani conducea un autoturism în timp ce se afla sub influenţa substanţelor psihoactive, iar la intrarea în localitatea 2 Mai a dat cu maşina peste un grup de persoane care se deplasa pe marginea drumului.

Adrian Glugă, fostul şef al Poliției Constanța, consul în Pakistan

În urma accidentului doi tineri, de 20 ani şi 21 de ani au murit, iar alţi trei tineri au fost răniţi. Vlad Pascu a părăsit locul accidentului şi a fost descoperit de poliţişti în localitatea Vama Veche. Pe 28 august 2023, Adrian Glugă şi-a anunţat demisia din funcţia inspector şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, în urma anchetei privind accidentul de la 2 Mai. Glugă menţiona atunci că nu iese la pensie şi va rămâne în cadrul IPJ Constanţa.

Europa Liberă a relatat ​​​​​​​că Adrian Glugă a fost detaşat, începând cu data de 7 mai 2024, consul al României în Pakistan. Acolo, potrivit Ministerului Afacerilor Externe, eliberează vize. Adrian Glugă nu a susţinut concurs pentru a intra în rândul personalului diplomatic, ci a fost detaşat direct de MAE, potrivit sursei citate. Pe site-ul ambasadei României în Pakistan numele lui Glugă nu apare, deşi a fost numit consul încă din luna mai.

Singurul loc în care Glugă a scris că este angajat al ministerului este declaraţia de interese pe 2024, pe care a depus-o, probabil din eroare, de două ori pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). Declaraţia de avere, care este şi ea obligatorie, nu a fost încărcată pe site-ul ANI.

"În vederea acoperirii temporare a posturilor vacante din Serviciul Exterior, în state unde activitatea consulară impune măsuri pentru a putea fi derulată în condiţii optime, dată fiind subdimensionarea personalului consular alocat, MAE utilizează instituţia detaşării, respectiv cu personal din instituţiile din cadrul administraţiei publice, inclusiv din Ministerul Afacerilor Interne", a explicat MAE.

Astfel, "începând cu data de 7 mai 2024, persoana menţionată a fost detaşată, pentru o durată determinată, în calitate de consul, în cadrul secţiei consulare a Ambasadei României în Pakistan", mai arată MAE, citat de Europa Liberă.

Lasconi: Este o palmă peste obrazul părinţilor care şi-au îngropat copiii

Preşedintele USR, Elena Lasconi, a declarat că i se pare revoltătoare numirea lui Adrian Glugă consul al României în Pakistan. Lasconi îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să-l retragă de la post pe comisar. "România în mandatul lui Iohannis pare că devine, în fiecare zi, ţara lui "Aşa vreau eu! " şi "Pentru greşeli, plătesc doar nevinovaţii". Mi se pare absolut revoltător ce au descoperit jurnaliştii de la Europa Liberă: comisarul Glugă, cel care conducea IPJ Constanţa când a avut loc tragedia de la 2 Mai, a fost numit consul al României în Pakistan. Detaşat în MAE, fără concurs, făcut consul şi ţinut totul cât mai pe ascuns", a transmis Elena Lasconi, vineri, pe pagina sa de Facebook.

Preşedintele USR consideră că acest gest este o palmă pe obrazul părinţilor care şi-au îngropat copiii. "Îi cer lui Klaus Iohannis, în calitatea lui de şef al politicii externe a României, să solicite, de urgenţă, retragerea de la post a comisarului Glugă şi solicit Ministerului Afacerilor Externe să spună public cum a luat această decizie aberantă. Este o palmă peste obrazul părinţilor care şi-au îngropat copiii. Este o palmă peste obrazul unei ţări în care pare că dreptatea este doar pentru speciali!", a mai afirmat Elena Lasconi.

Predoiu, în 2023: Bătălia cu drogurile, pierdută în Constanţa

Ministrul Afacerilor Interne Cătălin Predoiu declara anul trecut după scandalul 2 Mai că în Constanţa bătălia cu criminalitatea a fost pierdută în ultimii 5-10 ani. "Eu am spus următorul lucru, şi nu despre Constanţa am spus, am spus următorul lucru: în acest moment bătălia cu drogurile pare a fi pierdută şi trebuie să o câştigăm. Toate dezbaterile care au existat la nivel societal în ultimele luni au confrimat spusele mele", declara atunci Cătălin Predoiu.

Solicitări ca Adrian Glugă să fie retras din funcţie

Europarlamentarul AUR Georgiana Teodorescu îi solicită preşedintelui Klaus Iohannis să îl retragă pe Adrian Glugă din funcţia de consul în Pakistan. "După tragedia de la 2 Mai, în loc să fie exclus din sistemul public, Adrian Glugă - fostul şef al IPJ Constanţa - a fost promovat consul de PNL şi PSD, cu complicitatea lui Iohannis. (...) Îi solicităm preşedintelui Klaus Iohannis să îl retragă de urgenţă pe Adrian Glugă din funcţie, iar PNL-PSD să renunţe în a mai promova incompetenţi în funcţii publice", afirmă Georgiana Teodorescu într-un comunicat citat de Agerpres.

Ea precizează că, "imediat după tragedie, Glugă a intrat în ministerul de Externe, iar acum îl vedem consul în Pakistan, pe bani grei, mult mai mulţi decât salariul pe care îl avea ca şef al Poliţiei". "Incompetenţii care eşuează în administraţia publică sunt promovaţi de PNL-PSD la rang înalt! Este şi cazul lui Adrian Glugă, fost şef al Poliţiei Constanţa, care a demisionat, chipurile, după tragedia de la 2 Mai, atunci când Vlad Pascu, o beizadea drogată, a fost lăsată să conducă pe străzile judeţene din Constanţa şi a provocat decesul a doi tineri, deşi a fost oprită de poliţişti în primă fază. (...) Asta se întâmplă în guvernarea PNL-PSD, condusă din umbră de tătucul lor, Klaus Iohannis", a mai spus europarlamentarul.

Georgiana Teodorescu îi cere, de asemenea, ministrului de Externe să-şi dea demisia "pentru gafa majoră pe care a făcut-o". "De asemenea, ministrul de Externe, Luminiţa Odobescu, ar trebui să îşi dea demisia pentru gafa majoră pe care a făcut-o, prin propunerea unui om sub amprenta căruia s-a întâmplat o tragedie într-o funcţie atât de importantă", este de părere Georgiana Teodorescu

