La Iaşi, Ziua Principatelor Române a fost sărbătorită cu paradă militară, concerte de muzică populară şi mâncare. "Am venit chiar de la facultate, am avut examen şi am ales să vin aici sp sărbătoresc", spune o fată.

Unire cu scandal la Iaşi

Aproape 3.000 de persoane au participat la festivităţile din Piaţa Unirii din Iaşi. După ce și-au dat mână cu mână în horă, au rămas aici pentru a petrece în continuare la spectacolul de muzică folclorică.

Ziua nu a fost ratată nici de politicieni. Membrii și simpatizanții AUR s-au adunat în Piața Unirii pentru a protesta. George Simion a profitat de ocazie pentru a lansa săgeţi liderilor locali. După ce şi-a terminat discursul, a plecat în grabă spre Capitală, lăsând protestatarii să mărşăluiască prin oraş.

"Au fraudat alegerile, le-au comasat şi pentru că nu au ieşit cum au vrut ei le-au anulat abuziv şi acum vor să le repete, la fel de abuziv. Noi vom veni indiferent dacă se opune unul şi altul, indiferent dacă creează diferite diversiuni şi minciuni cum a făcut Primarul Iaşului", a declarat George Simion, liderul AUR.

"Nu sunt oameni răi, sunt intoxicaţi. Aş pune o întrebare pentru toţi conducătorii, unde vă este conducătorul? V-a lasat aici să strigaţi singuri. România s-a creat prin unire şi nu dezbinare. Nu au nimic de-a face cu simbolurile naţionale", susţine Mihai Chirica, primarul din Iaşi.

Şi preoţii au făcut apel la pace: "Dacă sunt oameni care cred în Dumnezeu şi că Dumnezeu lucrează împreună cu poporul, vă îndemn să faceţi linişte".

Unei femei i s-a făcut rău

În timp ce unii se bucurau de atmosferă şi jucau hora, alţii s-au îmbrâncit cu forţele de ordine pentru a rupe gardurile. În îmbulzeala creată, unei femei i s-a făcut rău și a leșinat în mulțime. "Aduceţi o ambulanţă. Aduceţi salvarea până nu moare! Trădătorilor!", strigau martorii.

În jur de 2.000 de persoane au luat parte la protest, iar traficul din centrul oraşului a fost blocat.

