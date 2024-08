În două zone spectaculoase de pe litoralul românesc apa mării e infestată cu E-coli. Asta au descoperit inspectorii sanitari în analizele periodice făcute pe litoal. La Corbu s-au găsit concentraţii de două ori mai mari decât limitele normale, iar la Vadu de şase ori mai mari.

Plajele sălbatice de la Corbu și Vadu Se află în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Ele nu beneficiază de toalete sau asistență sanitară.

Recomandările sunt neplăcute, dar clare:

"Bineînţeles că am făcut recomandarea ca cetăţenii să nu se îmbăieze. Când am avut rezultatele, am trimis o echipă şi am prelevat alte probe. Aşteptăm rezultatul lunii", spune Cristina Schipor - director DSP Constanţa.

Doar că sfaturile autorităţilor nu au ajuns si la urechile turiştilor aşa că oamenii se scaldă în voie.

"E grav atunci. Atunci de ce lasă lumea să intre în apă? Autorităţile dacă au descoperit şi nu sunt de acord. Lumea vine la mare să intre în apă mai mult. Lumea urinează în apă, să fim serioşi acum.

Atât timp cât stai 5-10 minute, nu cred că ar fi nimic rău, că până la urmă nu putem nici să nu intrăm în apă. Nu îmi e frică, nu înghit apă. Din cauza lipsei de toalete, sigur.

Nu prea ţin cont de chestiile astea. Niciodată nu am ţinut, astea le poţi lua de oriunde.

Din cauza turiştilor, din cauza mizerii lăsate în apă, cred că asta e motivul. Nu am ştiut asta, noi am venit pentru linişte", spun turiştii.

Şi biologii cred că o parte din vină o poartă turiştii care folosesc apa mării pe post de WC. Dar mai sunt si alte explicatii

"În zona de nord a litoralului, la gurile Dunării, apa este mai puţin sărată şi aceste bacterii, fie că sunt în general bacterii, fie că sunt coliforme, au şanse mai mari de supravieţuire, chiar înmulţire în mediile de apă aproape dulce. Aceste bacterii la sare mor. Trebuie să existe o linie de canalizare, toalete, mijloace prin care să asigurăm igiena oferirea celor care se scaldă posibilitatea de a-şi rezolva problemele fiziologice în afara mării", spune Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

La Vadu şi Corbu ar trebui să fie afişe care să anunţe pericolul. Doar că ele nu există şi asta pentru că autorităţile îşi pasează responsabilitatea.

"Să înştiinţeze colegii de la ARBDD. Zona respectivă ţine de ARBDD. Aşa cum iei perep şi taxa tot aşa e bine să treacă pe la fiecare să înştiinteze", spune Silviu Coşa, prefectul Constanţei.

"Noi am făcut înştiinţare şi către primărie şi către ARBDD. Pentru că acolo este o plajă neamenajată, primăria spune că noi am fost, am încercat să punem un mesaj nu am avut unde efectiv, fiind sălbatică", spune Cristina Schipor - director DSP.

"Eu mi-am făcut datoria prin intermendiul presei să-i atenţionez. Voi mai face în plus weekendul asta un control. Când avem panourile alea, nu le citesc. Acum se plâng că nu e informare", adaugă Bogdan Bulete, guvernator ARBDD.

Bacteria E coli poate duce la infecţii extrem de grave

Cei mai afectaţi sunt copiii.

"E coli poate determina o patologie digestivă, uneori foarte severă. Maniferele sunt de tip diaree, vărsături, greaţă, mergând până la stare generală foarte gravă care poate duce la şoc septic. La persoanele vârstice, la copii deshidratarea se poate prodce rapid şi poate apărea şocul hipovolemic, ajungând chiar până la deces", spune Diana Cimpoeşu, medic.

Autorităţile dau asigurări că în staţiuni apa e curată şi bacteria nu a ajuns acolo. Anul trecut însă scăldatul a fost interzis timp de câteva zile din cauza aceleiaşi bacterii E-coli in Mamaia şi Eforie Nord, cele mai aglomerat staţiuni de la malul mării.

