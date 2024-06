"Îmi place adrenalina și sportul ăsta în general. Acum pasiunea nu mai poate ieși din mine. Prima dată am fost la o etapă de drift la vârsta de un an", a declarat Alexis Stan . " Este elevul meu preferat. Deși fac treaba asta de 10 ani de fiecare dată când mă urc în mașina e că ași cum mă urc pentru prima dată" , a declarat Răzvan Stan , pilot şi trainer. Când adrenalina e la cote maxime, din roata mașinii nu mai rămâne după cursă nimic. Multe familii s-au oprit să admire spectacolul.

Sunetul motoarelor turate și mirosul de cauciucuri i-a ținut în priză pe pasionații de curse extreme și mașini puternice. " Avem demonstrații de drift, 6 dintre cei mai buni piloți din campionatul intern ", a declarat Andreea Andreescu , organizator. Peste 60 de grade sunt într-o mașină de drift, dar căldura nu pune frână senzaţiilor tari. Alexis este cel mai tânăr pilot. Are 9 ani și a moștenit pasiunea pentru drifturi de la tatăl său.

Alexis are 9 ani şi e cel mai tânăr pilot de drifturi din România: "Prima dată am fost la drifturi la 1 an. Pasiunea nu mai poate ieși din mine"