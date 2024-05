Vezi și

Peste 30.000 de cai putere au făcut spectacol în Capitală, în acest weekend. 74 de piloţi din România, Bulgaria, Ucraina, Norvegia şi Moldova s-au înscris la prima dintre cele cinci runde programate în 2024, cu 50% mai mulţi faţă de anul trecut. Printre ei a fost si Gabi, un adolescent de 17 ani, pasionat de motoare încă din copilărie.

Gabi Imre jr., pilot drift: In primii ani am participat la semipro, unde am iesit in ambii ani campion national, dupa aceea am trecut la clasa pro, unde am iesit singurul roman de pe podium, pe pozitia a treia. Visul meu este sa castig campionatul european drift masters.

Pasiunea a dobândit-o de la tatal său care i-a devenit si antrenor.

Gabi Imre jr., pilot drift: A fost destul de dificil să lucrez cu propriul copil pentru ca a trebuit cumva sa mă detasez de partea emoţionala. În fiecare an a fost pe podiumul general in acest sport.

Fetele, cot la cot cu băieţii

Nici fetele nu se lasă mai prejos. Concurează cot la cot cu băieţii, iar multe dintre ele sunt campioane naţionale. Printre ele este si Natalia.

Natalia Iocsak, pilot drift: Am intrat in lumea motosportului de la vârsta de 9 ani. Provin dintr-o familie care îndrăgeste motosportul, am crescut impreuna cu ei pe poligon si m-am dezvoltat incet incet, de la an la an. În 2022 am obtinut titlul de campioană europeană la categoria pro 2 din campionatul Drift Kings si am devenit prima fată din istorie care a câştigat la acea categorie.

Ana Grigore, reporter Observator: Toate masinile care concurează la competitiile de drift trebuie să fie echipate corespunzător, cu scaune speciale si o cuşcă de siguranţă, astfel incat pilotul sa nu se raneasca in cazul unui accident. Vorbim de masini extrem de puternice. Aceasta masina are 800 de cai putere si este propulsata de trei motoare.

Următoarea etapă va fi la Cornu

Ediţia a zecea a evenimentului a debutat, pentru al treilea an consecutiv, în jurul celui mai mare stadion din ţară.

Răzvan Frăţianu, organizator: Este un campionat în toată regula, sunt cinci etape, aici la Arena Nationala este prima etapă, urmatoarea etapa va fi la Cornu, in Prahova, pe un circuit stradal, pe munte, un traseu care mie imi este absolut favorit.

Pe lângă spectacolul oferit de piloți pe traseul de concurs, cei 10.000 de fani care au participat la eveniment au avut parte si de o expoziție cu super mașini dar si de o zona amenajată special pentru copii.

