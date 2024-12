Anchetatorii caută sursele de finanţare a campaniei lui Călin Georgescu. Autoritatea Electorală Permanentă ar fi trimis deja dovezi la Parchetul General că acesta nu a avut cheltuieli zero, aşa cum a susţinut. Mai mulţi influenceri care l-au promovat au fost chemaţi, azi, la audieri şi întrebaţi şi ei despre sumele primite. Între timp, mai multe anchete jurnalistice arată că strategia de promovare a lui Georgescu porneşte din Rusia.

Reporter: Principala sursă de finanţare a campaniei dumneavoastră care este?

Călin Georgescu, candidat la preşedinţia României: Zero, financiar. Zero. Nu există aşa ceva.

Călin Georgescu nu a avut, însă, cheltuieli zero de campanie. Autoritatea Electorală Permanentă ar fi transmis deja probe către Parchetul General, spun surse din anchetă, citate de snoop.ro. Sume uriaşe s-ar fi dus pe afişe electorale şi clipuri video, toate fără marcajul legal. Astăzi, şase influenceri care l-au promovat în online au fost chemaţi la audieri.

"Mi-au spus că este un dosar în curs, sunt chemaţi foarte mulţi oameni. Ideea era dacă am fost plătit sau am avut vreo solicitare de a promova o anumită persoană sau un anumit partid. Am zis că n-am avut şi că nu sunt plătit", spune Sorin Constantinescu, influencer.

Alţi influenceri au recunoscut public că au primit bani

Fără să înţeleagă prea bine pentru ce.

"Nu susţin pe nimeni politic, dar, da, am făcut parte din acea campanie lansată de o platformă de colaborare", spune Cristina Horez, influencer.

"Am luat parte la campania de promovare a domnului Călin Georgescu, am fost un prost. Această campanie nu dădea de înţeles nici măcar o secundă că noi vom ţine partea politică a vreunuia dintre candidaţi", spune Alex Stremiteanu, influencer.

Peste 100 de Tik-Tokeri au primit până la 1.000 de euro pentru a descrie în postările video cum văd candidatul ideal la preşedinţie. O obligaţie a fost să folosească hashtag-ul "echilibru și verticalitate". Algoritmii reţelei au făcut restul. Utilizatorii care au urmărit postările au început să primească recomandări cu alte clipuri cu acelaşi hashtag. Adică mesajele de campanie ale lui Georgescu.

Documentele declasificate ale serviciilor secrete arată că plăţile s-au făcut prin platforma Fame Up, care face legătura dintre cei ce vor să cumpere publicitate şi influenceri.

Şi sediul firmei din Iaşi a fost percheziţionat

Printre cei care au plătit peste un milion de euro pentru promovarea clipurilor cu şi despre Georgescu se numără Bogdan Peşchir. Milionarul care a făcut avere din criptomonede are acum conturile îngheţate.

"Nu este nici măcar suspect, nici învinuit. Şi îi blochezi banii la mantinelă...În câţiva ani veţi vedea un dosar la CEDO Bogdan Peşchir contra statului român pentru că cineva va trebui să plătească", spune Cristian Sîrbu, avocatul lui Bogdan Peşchir.

Folosirea influencerilor a fost doar o parte a campaniei.

O investigaţie snoop.ro arată că mii de alte site-uri sau conturi de pe reţele de socializare care l-au promovat pe Georgescu sunt finanţate de compania rusească AdNow. Aceasta a fost înfiinţată în 2016 de Yulia Serebryanskaya, o femeie de afaceri care a lucrat în departamentul de publicitate politică al partidului Rusia Unită, care îl susţine pe Putin. Conturile au promovat, iniţial, medicina alternativă şi teorii ale conspiraţiei în România. Înainte de prezidenţiale, însă, au început să distribuie mesajele de campanie ale lui Georgescu.

Urma banilor a fost însă bine ascunsă

De exemplu, plăţile pentru mesajele pro-georgescu erau efectuate de o firmă sud-africană, cu sediul la Varşovia, dar cu angajaţi ruşi, arată o investigaţie jurnalistică din Polonia.

O reţea similară de site-uri şi conturi care propagă teorii ale conspiraţiei a fost descoperită şi la bulgari, de experții în securitate cibernetică. Aceştia au estimat că Rusia a cheltuit 69 de milioane de euro pentru propagandă în România şi Bulgaria. În spatele structurii, stă tot o firmă cu sute de angajaţi ruşi, condusă de un cetăţean georgian.

