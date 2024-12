În faţa dovezilor şi declaraţiilor mai multor indivizi din anturajul său, Călin Georgescu recunoaşte întâlnirea de taină de la ferma de cai din Ciolpani. Dar a fost şi n-a fost acolo.

Mercenarul Potra, liber

"Eu am fost acolo, repet, am fost acolo, subliniez încă o dată acest lucru, pentru că m-au rugat şi m-au solicitat, că ei trebuie să se întâlnească să discute cum multiplică situația de pază. Eu nu aveam ce să caut în această discuţie tehnică. Toţi sunt din legiunea Străină. Eu nu am participat la această întâlnire", a declarat Călin Georgescu, fost candidat la prezidenţiake.

Ar fi stat într-o cameră alături, unde s-ar fi relaxat la un ceai.

Călin Georgescu: Nu am discutat cu domnul Călin Georgescu, am discutat cu securitatea domnului Georgescu.

Reporter: V-aţi întâlnit sau nu la herghelie?

Călin Georgescu: Asta vă spune el, nu m-am întâlnit.

Partenera patronului fermei de echitaţie îi contrazice pe amândoi: "Am putut observa de aproape și pot recunoaște dintre persoanele prezentate pe numitul Sechila Eugen Ionuț și pe Potra Horațiu care erau împreună cu numitul Georgescu Călin. Au fost în total 5 persoane, iar eu i-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai".

STENOGRAME. Au vrut să dezlănţuie haosul în Bucureşti

Potrivit procurorilor, Georgescu, mercenarul Horaţiu Potra şi legionarul Eugen Sechila au pus la punct ultimele detalii ale operaţiunii de comando prin care plănuiau să instaureze haosul în Capitală, pornind de la Catedrala Mântuirii Neamului. Pe un grup de mesagerie online, se mobilizează o brigadă.

Horaţiu Potra: Salut. Câți sunteți acasă?

Alex Potra: Eu, Leo, Pilu, Iuli, Dey.

Adrian Sebastian: Venim și noi, cei plecați, dacă e nevoie(...) Venim si noi, Hora!

Horaţiu Potra: Care vreți să veniți mâine la București?

Alex Potra: Eu vin!

Leo: Vin eu!

Horaţiu Potra: Ne vedem diseară acasă!

În noaptea de 7 decembrie, 20 de indivizi pleacă spre Capitală, sub comanda mercenarului Potra. Planul le este însă dejucat de vărul unuia dintre ei, care sună la 112: "Sunt peste douăzeci cu arme la ei, nu vorbesc prostii, au armament la ei, unii dintre ei au fost în Legiunea Stăină, le-a băgat în cap să vină aici să facă prăpăd, au luat copiii ăștia după ei".

Toate probele strânse de procurori nu au fost însă suficiente pentru a-i convinge pe judecatori. Potra a scăpat inclusiv de controlul judiciar, măsură preventivă care a fost luata de instanta de fond. Fostul luptător în Legiunea Străină nu mai are nicio interdicție și poate părăsi teritoriul României.

Sechila a vrut să plece din ţară

"Nu vrea să părăsească ţara!", afirmă un avocat. Avea însă de gând să plece din ţară, potrivit surselor Observator, legionarul Eugen Sechila. Bărbatul a fost ridicat de mascaţi în Otopeni, în timp ce se îndrepta către aeroport pentru a pleca în Ciad.

Este a doua oară, într-o săptămână, când ajunge în faţa anchetatorilor. Luni, Sechila a fost oprit în trafic după ce a postat un mesaj pe TikTok în care îi chema în Piaţa Victoriei pe cei care l-au votat pe Georgescu. Acum, e sub control judiciar.

Declaraţii au dat şi mai mulţi indivizi care, după decizia CCR de anulare a alegerilor, au transmis online mesaje care îndemnau la revoltă. Agitatori din mai multe oraşe au fost ridicaţi de mascaţi.

Între timp, Alexandr Dughin, filosoful extremist care dictează politica externă a Rusiei, a avertizat din nou România: "În privința Europei de Est, voi spune acelaşi lucru: ori vor fi țări neutre, ori ar trebui să fie ale noastre. Iar oameni ca Orban, ca Georgescu în România și alte persoane înțeleg asta foarte bine".

În mai multe interviuri, Călin Georgescu a negat că ascensiunea sa fulminantă în politică ar avea legătură cu Rusia.

