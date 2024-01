Vezi și

00:50, Bucureşti, se dă alarma. Un apel la 112 anunţă un incendiu extrem de puternic la o casă cu etaj şi mansardă de pe strada Oriav.

Zeci de pompieri, cu 10 autospeciale, sunt trimişi de urgenţă la faţa locului.

Anaida Glujdea, reporter Observator: O adevărată desfăşurare de forţe are loc pentru stingerea flăcărilor, care s-au extins la alte două case. Fumul înecăcios s-a ridicat la zeci de metri întălţime.

Bărbat: Dintr-o dată am văzut ca un fel de ceaţă, iniţial am crezut că e ceaţă. Şi am simţit mirosul de fum şi dintr-o dată a pornit flacăra în sus, lumina flăcării, apoi a luat foc cablurile.

Incendiu în Bucureşti. Două femei au făcut atac de panică

Frica se intalează rapid. Două femei, în vârstă de 28 şi 66 de ani, fac atac de panică. Medicii sar imediat în ajutorul lor şi decid să le transporte la spital.

Femeie: Am intrat în şoc. Ne-am panicat foarte tare. Mi-a dat cineva o pastiluţă şi mi-am revenit.

Oamenii care locuiesc în zonă sunt îngroziţi şi se tem ca flăcările să nu ajungă şi la casele lor.

Bărbat: Eu am casa vis-a-vis aici şi mă gândeam că vine focul spre noi, în partea cealaltă. Când a luat firul de curent foc, chiar intrasem în panică.

Zeci de pompieri au luptat cu flăcările

Salvatorii duc o luptă contracronometru pentru a lichida incendiul, dar şi pentru a nu lăsa vâlvătaia să se extindă. După mai bine de două ore, incendiul este localizat.

Ionuţ Bică, ISU Bucureşti: Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 300 de metri pătraţi şi s-a propagat la locuinţele care erau foarte apropiate. De la începutul incendiului a fost riscul să se propage la încă două case, pe cealaltă latură, unde am putut să intervenim pentru limitarea acestuia.

Astăzi, urmează să fie stabilită cauza izbucnirii incendiului.

