Nici două minute nu a durat până când maşina de taxi s a făcut scrum. Şoferul s-a salvat ca prin minune din infern.

"Am venit de pe Calea Griviţei, am băgat în staţie aici, am oprit. M-am dat jos din maşină să mă salut cu un coleg. Ieşea fum din maşină! Vă daţi seama, când am văzut că iese fum şi flacără în nici cinci minute, în nici două, am luat-o la fugă încolo, mi-am salvat viaţa", a declarat Nicolae Chira, şoferul maşinii

La un pas de tragedie în faţa Gării de Nord din Bucureşti

Bărbatul şi a salvat viaţa, dar şi a şi riscat-o pentru că a încercat să mai recupereze din bunurile din maşină. Martorii spun că focul a izbucnit în partea din faţă a maşinii. Pericolul a fost însă şi mai mare pentru că autoturismul avea montată o instalaţie GPL.

Pompierii urmează să stabilească de la ce a pornit focul. Proprietarul firmei de taxi are însă propria ipoteză în acest caz.

"Un scurtcircuit şi a luat foc! Maşina era într-o stare tehnică impecabilă! Se poate întâmpla la orice maşină", a spus proprietarul firmei de taxi.

În ultimele zile, tot mai multe maşini au ars din senin. Numai noapte trecută, două autoturisme s-au făcut scrum în Sectorul 2 al Capitalei. Una a luat foc în mers pe Calea Moșilor, iar cealaltă într o parcare pe o altă stradă.

