Geamantanul fusese abandonat încă de sâmbătă la marginea drumului şi surprinzător, nu a stârnit curiozitatea niciunui localnic. Asta până aseară, când unul dintre săteni şi-a făcut curaj şi l-a deschis. Deşi a avut dubii la început, mirosul înţepător l-a făcut pe bărbat să anunţe de urgenţă autorităţile.

"Eu am zis că e gunoi, nu mi-am dat seama că e om mort acolo. Am zis poate e un câine mort, o găină și am văzut genunchii îngrămădiţi acolo. Băi, asta e om mă. De unde și cum e, nu știu", povesteşte Barzu Gheorghiţa, martorul care a găsit cadavrul.

La faţa locului au ajuns de urgenţă mai multe echipaje de poliţie, iar criminaliştii au sigilat zona şi au verificat cele spuse de martor. Din nefericire, bănuielile bărbatului au fost confirmate, iar în interiorul valizei se afla corpul unui bărbat aflat în stare avansată de putrefacţie.

Vezi și

Locuitorii din zonă sunt în stare de şoc

Gândul că un criminal s-ar putea afla printre ei, le dă localnicilor fiori reci.

Localnică: Zice că e de sâmbătă seară, dar nu am văzut. Eu stau în casă.

Zice că e de sâmbătă seară, dar nu am văzut. Eu stau în casă. Reporter: Vă e teamă?

Vă e teamă? Localnică: Da, normal.

Da, normal. Localnică: Acum am văzut poliția, m-am și speriat. Nu s-a mai întâmplat în satul acesta. Nu s-a întâmplat deloc.

Cadavrul a fost preluat de poliţişti şi transportat la medicina legală din Vaslui pentru necropsie.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aveţi pregătite variante în caz de blackout? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰