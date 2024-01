Vezi și

Încălzirea face ca gheaţa să se desprindă, iar zăpada şi ţurţurii de gheaţă formaţi pe acoperişurile clădirilor pot face oricând victime. Pietonii merg cu teamă pe lângă clădirile din Capitală.

Localnic: Chiar este periculos. Faptul că pică zăpadă si picură si s-a făcut gheaţă si alunecăm si nu curăţă nimeni în faţa portilor. Eram super atentă si cu copiii si mă tot uitam să nu ne cadă ceva in cap, să nu alunecăm.

Reporter: Cum vi se pare? Periculos pentru dvs, pentru trecători?

Localnic: Sigur! Că suntem obligati să mergem pe carosabil şi pe carosabil ştiti cat de aglomerat este. Cade zăpada pe trotuar, cu ţurţuri.

Localnic: Ar trebui să avem grijă în fiecare zi cand mergem si să ne uităm, eventual, la doua, trei minute in sus să nu fie vreun incident

Proprietarii sau administratorii clădirilor sunt obligaţi prin lege să îndepărteze zăpada sau ţurţurii care ar putea pune în pericol viaţa trecătorilor. În cazul unor accidente, tot ei sunt răspunzători.

"Pentru unii proprietari de clădiri mai simplu a fost să atentioneze pietonii că există pericol, în loc să il indepărteze. "Atenţie, cade zăpada" este unul dintre afisele puse in faţa unui hotel din sectorul 2 al Capitalei", relatează Ana Grigore, reporter Observator.

Acolo unde nu ajung, deţinătorii pot apela la echipajele speciale.

Eduard Ştefan, ISU IF: Pompierii intervin doar in situaţii de urgenţă când este pusă in pericol viaţa cetăţenilor si in care înălţimea imobilelor nu permite îndepărtarea acestora de către proprietari sau administratori

Cei care nu curaţă ţurţurii sau zăpada pot primi amenzi

Alexandra Olăneanu, purtător de cuvânt poliţia locală sector 2: În cazul persoanelor fizice, amenzi de la 200 de lei la 1000 de lei iar în cazul persoanelor juridice, de la 500 de lei la 2500 de lei

Pentru pagubele produse in cazul masinilor avariate de ţurţurii sau zăpada căzută pot fi acoperite prin poliţele CASCO, însă în lipsa unei astfel de poliţe, păgubitul poate solicita in instanţă contravaloarea reparaţiilor.

