Andrew Tate se ia din nou la trântă cu autoritățile române, printr-o mișcare surprinzătoare în instanță. Prins de radar cu 196 km/h într-o localitate din Vâlcea, controversatul milionar a reușit să-și păstreze permisul în buzunar. Nu a contestat amenda, ci însăși legislația rutieră. Cazul ajunge până la Curtea Constituțională. E o decizie care, dincolo de spectacolul din instanță, ar putea deschide ușa unui precedent pentru mii de șoferi români.

"O să conducem pe cea mai periculoasă șosea din România și poți să vezi câte echipaje de Poliție sunt. […] Uite! Poliție, Poliție!" spunea Andrew Tate.

Iar poliția nu prea ratează invitația. Vara trecută, în Vâlcea, Andrew Tate a fost surprins gonind cu 196 km/h în localitate. Rezultatul: amendă 1800 de lei și permis suspendat 120 de zile. Dar controversatul milionar n-a acceptat decizia.

Andrew Tate nu a atacat procesul-verbal, ci legea

Sfătuit de avocații săi, Tate a recunoscut că a condus cu viteză de raliu. Așa că nu a atacat procesul-verbal, ci legea. Ar fi prea dură, după judecata milionarului.

"E prezumat că a condus cu 196 la oră. Noi contestăm această constatare a agentului. […] Am înțeles să contestăm, cu excepție de neconstituționalitate, decizia referitoare la interpretarea dispozițiilor legale" a explicat avocatul lui Andrew Tate, Eugen Vidineac.

În prezent, perioada de suspendare poate fi redusă doar dacă procesul-verbal este anulat complet. Andrew Tate spune că instanța ar trebui să decidă și dacă pedeapsa e prea mare, nu doar dacă amenda e legală.

"În situația în care se admite o excepție de neconstituționalitate, atunci Parlamentul are obligația să modifice temeiul de drept" a mai spus Eugen Vidineac.

Tate ar putea schimba complet pedeapsa pentru șoferii vitezomani

Iar miza e uriașă. Milionarul Tate ar schimba complet pedeapsa pentru șoferii vitezomani.

"Instanțele din România și judecătorii vor avea liberul arbitru de a aplica o sancțiune între minim și maxim sau poate chiar mai redusă în funcție de circumstanțele fiecărei situații. [...] În același timp, instanța poate aplica și o măsură mai dură [...] lucrurile se pot aplica absolut în toate dosarele" a spus avocatul Cătălin Crăciunescu.

Dacă, însă, Curtea Constituțională respinge plângerea lui Tate, influencerul va fi pieton 4 luni.

"Ce fel de nebun trebuie să fii să fii eliberat pe cauțiune pentru trafic de persoane și apoi să depășești Poliția într-un Aston Martin?" spunea Andrew Tate.

Istoricul nu e tocmai unul de șofer model. Același Andrew Tate a mai fost surprins într-un Porsche cu 138 km/h în localitate. Ori când tura la maximum un Lamborghini prin Brașov.

"Dacia, Dacia, Dacia! […] Eu am un Lamborghini și un Aston Martin pe care încerc să le spăl, dar nu pot, pentru că suntem în România. Și peste tot e numai Dacia!" mai spunea Tate.

Luxul ostentativ, de la Bugatti la Rolls-Royce, a devenit semnătura fraților Tate. Mașini confiscate, returnate, disputate sau doar expuse. Andrew și Tristan Tate sunt în continuare cercetați de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. În prezent nu sunt în România, dar rămân sub control judiciar și sunt obligați să stea la dispoziția autorităților.

