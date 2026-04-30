Video Pelerinaj la Schitul Darvari. Credincioșii sfidează vremea și vin să se închine la moaştele Sfintei Matrona

Pelerinaj în Capitală. La Schitul Darvari începe în această seară seria slujbelor de pomenire a Sfintei Matrona, care este considerată tămăduitoare. Mii de credincioși sunt așteptați timp de patru zile la hramul schitului.

de Andreea Petrescu

la 30.04.2026 , 20:21

În aceste momente are loc slujba Sfântului Maslu. Asta după ce mai devreme a avut loc o procesiune cu moaștele Sfintei Matrona, care au fost scoase din biserică și puse pentru închinare în curtea Schitului Darvari. Chiar dacă vremea este capricioasă, sunt deja sute de credincioși, care au venit să se închine atât la moaștele acestei Sfinte, cât și la icoana Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni.

Vineri, sâmbătă și duminică au loc asemenea slujbe, începând cu ora 8, sunt slujbele de Utrenie și Sfânta Liturghie, iar de la ora 17 în aceste zile este citit acatistul Sfintei Matrona, dar și Sfântul Maslu în ziua de duminică, pe data de 3 mai. 

Moaștele acestei sfinte au ajuns aici printr-o întâmplare, ea fiind considerată al optulea stâlp al Bisericii din Rusia. Este o sfântă care pe parcursul vieții a fost considerată făcătoare de minuni, ea a vindecat foarte mulți bolnavi și a fost o anticomunistă convinsă.

L-a înfruntat chiar pe Stalin în perioada în care creștinii nu erau bine văzuți în Rusia la vremea respectivă. A făcut foarte multe minuni la vremea respectivă acolo, a fost anticomunistă și a luptat pentru a transmite mai departe valorile creștin ortodoxe. Oamenii, așadar, sunt așteptați atât din București cât și din împrejurimi până duminică seară când moaștele vor fi spre închinare în curtea schitului Darvari.

În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
