Video Cuplul regal al Marii Britanii, vizită la New York. A participat la o gală caritabilă alături de vedete

Cuplul regal al Marii Britanii a petrecut o zi memorabilă la New York! Zeci de vedete, printre care Lionel Richie şi Donatella Versace, l-au înconjurat la o gală caritabilă. Până la acel moment, Camilla a stat de vorbă despre cărţi cu Sarah Jessica Parker, diva din serialul "Totul despre sex", iar regele a hrănit găini într-o fermă urbană. 

de Redactia Observator

la 30.04.2026 , 20:58

Păziţi de zeci de agenţi înarmaţi, Regele Charles şi Regina Camilla au sosit zâmbitori la recepţia care a avut loc la la Christie's, casa de licitaţii fondată în Marea Britanie. La serata organizată de o asociaţie caritabilă înfiinţată de monarh pentru tinerii vulnerabili au fost invitaţi Anna Wintour - cea mai influentă femeie din lumea modei şi fosta şefă de la revista Vogue - creatoarele Donatella Versace şi Stella McCartney, supermodelul Iman şi Lionel Richie.

"Ezit să ţin un alt discurs deoarece cred că v-aţi săturat.", a spus regele Charles

Înaintea evenimentului monden, regele Charles a făcut o vizită în cartierul Harlem şi a hrănit găini într-o fermă urbană unde elevii învaţă despre viaţa la ţară.

Reporter: Cu ce hrăniţi găinile?

Regele Charles: Cu varză şi orez. Sunt găini vegane.

Reporter: Aveţi doar găini vegane! 

Monarhul a trecut apoi la lucruri serioase. S-a întâlnit cu oameni de afaceri, iar în acest timp regina Camilla a participat la o acţiune în sprijinul alfabetizării la Biblioteca Centrală din New York. A stat de vorbă mult cu vedeta serialului „Totul despre sex“, Sarah Jessica Parker, şi i-a surprins pe copiii prezenţi.

Ea le-a citit copiilor o poveste şi a povestit despre pasiunea ei pentru cărţi.

Am decis să lansez propriul meu club de carte informal pe Instagram, unde recomand cărți care mi-au plăcut și sper să le placă şi altora. 

Primarul New York-ului, născut din părinţi indieni, a refuzat o întâlnire privată cu suveranul. I-a cerut, în schimb, să returneze un diamant evaluat la sute de milioane de euro, care face parte din Bijuteriile Coroanei, şi este revendicat de India.

"Dacă ar fi să vorbesc cu Regele între patru ochi probabil l-aş încuraja să returneze diamantul Koh-i-Noor.", a spus Zoran Mamdani, primar New York

În ciuda acestei declaraţii, cele mai cunoscute clădiri din New York, inclusiv Empire State Building, au fost iluminate în culorile drapelului britanic în onoarea vizitei regale. 

