Tot oraşul Cluj-Napoca a fost prins într-o crustă de gheaţă azi-dimineaţă. Ploaia care cădea îngheţa cum atingea trotuarele. Fenomenul freezing rain a făcut alunecuş la Urgenţe. Numai în prima parte a zilei, 50 de victime au ajuns la spital.

"Fracturi de humerus, fracturi de epifiză. Să încercăm să limită umblatul prin oraş. Să limităm mersul în vizite", spune Ionuţ Turturea, doctor. "Am căzut. Am venit să vedem ce am, să nu am necaz", spune o pacientă. "La ţară, am alunecat şi am căzut", mărturiseşte un bărbat.

Şase pacienţi au avut nevoie de internare şi intervenţii chirurgicale din cauza căzăturilor pe gheaţă.

Vezi și

Coduri galbene şi portocalii de viscol

La munte, în schimb, au fost coduri galbene şi portocalii de viscol. În zona de munte a județului Vâlcea, sunt -2 grade si ninge abundent. Meteorologii anunță un final de săptămâna cu temperaturi negative. Minimele vor coborî până la minus 14 grade.

Şi în Maramureş a nins fără oprire. Stratul de zăpadă a crescut cu aproape 15 centimetri în câteva ore. Pe şoseaua care trece prin Pasul Gutâi şi leagă Transilvania de Moldova, drumarii au aruncat aproape 100 tone de material antiderapant.

De luni vremea se va încălzi rapid şi temperaturile vor deveni comparabile cu cele din aprilie.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să refolosiţi mâncarea după sărbători? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰