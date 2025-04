Anul acesta, iepuraşul de Paşte vine cu experienţe personalizate. Cadouri care spun poveşti şi vorbesc despre rădăcini, tradiții şi gustul de acasă.

Cât a ajuns să coste coşul-cadou de Paşte în acest an

Un astfel de coş de Paşte poate ajunge la 160 de lei, iar el conţine vin, zacuscă şi miere, iar pentru cei care doresc să impresioneze, pot adăuga ouă încondeiate, cozonac şi produse artizanale, dar costurile ne pot duce chiar la 300 de lei.

"Când am conceput aceste coşuri, am avut în vedere atât partea de ingrediente, să fie cât mai naturale şi cât mai ok şi din punct de vedere al cerinţelor să bifăm doar produse româneşti. Pe site avem aproximativ 150 de coşuri în momentul de faţă. Sunt, cumva, personalizate, dar dacă cerinţele sunt total diferite faţă de ceea ce avem pe site, cu siguranţă putem personaliza ofertele", a declarat Iuliana Velicu - director vânzări.

Plus ouă pictate cu multă migală de meşteri iscuţiţi, miere ori dulceață pregătită din fructe de la fermierii români.

Clientul final este cel care primeşte cadoul şi ne gândim în aşa fel încât el să poată primi ceva dulce, ceva care poate să păstreze, ceva care să îi amintească de tot ce înseamnă românesc şi ceva de decor.

Sunt variante şi pentru cei care îşi doresc să ia ochii - pachete premium. Ouă încondeiate, ciocolată artizanală şi obiecte de ceramică cu motive tradiţionale.

"Avem dulciuri tradiţionale româneşti şi de multe uri, cumva primează înaintea cozonacului. Lumea s-a obişnuit să dea cadou dulciuri româneşti. Comparativ cu anii trecuţi, s-au mai scumpit puţin cadourile de tip cutie premium sunt foarte căutate în perioada aceasta şi la fel, variază între 350 şi 500 de lei", a declarat Veronica Gavrilă - director vânzări.

Cadourile de acest tip sunt, de cele mai multe ori, la doar un click distanţă.

