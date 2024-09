250 de camere de filmat de ultimă generaţie, şase radare, staţii meteo şi panouri pentru mesaje de avertizare vor fi instalate pe autostrăzi şi pe DN1. Autorităţile speră să reducă astfel accidentele rutiere.

Camere cu recunoaştere facială pe autostrăzi

Pe autostrada A3, sistemele de supraveghere vor fi instalate pe un tronson de 60 de kilometri. Camerele de luat vederi vor aduna date despre trafic, viteza mașinilor şi distanta dintre ele. În cazul unor accidente, şoferii vor fi avertizaţi prin anunţuri afişate pe panouri. Iar cei care încalcă legea vor fi identificati prin recunoaștere faciala.

Camerele de supraveghere vor transmite informaţii în timp real în dispeceratul poliţiştilor.

"Avem o valoare estimată pentru cele trei contracte de aproximativ 220 de milioane de lei fără TVA. Acest sistem va face parte din viitorul sistem e-SIGUR. Sistemul va fi gestionat de CNAIR împreună cu Poliţia Rutieră", spune Cristian Pistol, directorul CNAIR.

Unii şoferi sunt nemulţumiţi că noile camere vor avea opţiunea de recunoaştere facială, dar, între intimitate şi siguranţă, cei mai mulţi aleg a doua variantă.

"Peste tot in Europa exista sistem de acest tip de monitorizare. Eu am păţit-o, îţi vine acasă amenda, dacă treci de 130. Acest sistem de supraveghere a dus la un numar scazut de accidente in vest, fata de ce se intampla la noi", spune Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor.

Firma care a câştigat licitaţia va achiziţiona sistemele de monitorizare şi le va monta în doi ani.

