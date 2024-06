Vezi și

Accidentul a avut loc pe Drumul Naţional 6, între localităţile Orşova şi Drobeta Turnu-Severin, imediat după miezul nopţii.

Cel mai probabil, şoferul profesionist în vârstă de 42 de ani nu a mai putut să-şi controleze camionul după ce o roată i-a explodat în mers. TIR-ul a lovit bordura şi a plonjat peste viaduct în Dunăre, într-un loc în care adâncimea apei este în jur de 16 metri.

Un martor a privit întreaga scenă din curtea casei

Laurenţiu, poliţist de frontieră la Orşova, a văzut din curtea casei accidentul şi a început de unul singur acţiunea de salvare.

"Am luat barca personală şi am început să-l caut aici. Am venit cât am putut de repede, am sunat la colegii de la pompieri, am sunat la colegii de la poliţie. S-a auzit o bubuitură şi l-am văzut la un moment dat cum a intrat în apă, remorca prima dată şi după capul tractor. La contactul cu apa a fost o explozie mică urmată de o flamă", mărturiseşte Laurenţiu Stan, martor al accidentului.

Nu s-a putut face nimic pentru salvarea şoferului

După ore de căutări, trupul neînsufleţit al bărbatului a fost recuperat de scafandri. Patronul firmei la care lucra victima a refuzat să ofere un punct de vedere. Zona în care a avut loc accidentul este tranzitată zilnic de mii de şoferi.

"A fost balizată zona periculoasă şi este impusă restricţie de viteză pentru a nu apărea alte probleme în acea zonă", a declarat Cristian Tudor, purtător de cuvânt DRDP Craiova.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar pentru ucidere din culpă. Anchetatorii iau în calcul şi variantele ca bărbatul să fi adormit la volan sau să i se fi făcut rău.

