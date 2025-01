Credincioşii care urmează calendarul iulian au sărbătorit noaptea trecută Revelionul pe rit vechi. La Vaslui, oamenii au întâmpinat noul an cu muzică bună, preparate tradiţionale şi bineînţeles cu un pahar de şampanie. Apoi, aşa cum cere tradiţia, şi-au dat întâlnire în centrul satului unde formaţia de vălăret a prezentat datinile şi obiceiurile din strămoşi prin care se întâmpină noul an.

În comuna Gârceni din Vaslui, zeci de localnici şi-au dat întâlnire în mijlocul satului pentru a se bucura de dansurile tradiţionale oferite de tinerii din zonă, care vor să ducă datinile mai departe.

"Este ceva foarte frumos şi mă bucur că se păstreaza această tradiţie. Este pentru prima dată când mă aflu să văd aşa ceva şi suntem foarte încântaţi", spune o turistă.

Cum au sărbătorit locuitorii din R. Moldova

Noul an pe rit vechi a fost aşteptat cu nerăbdare şi de locuitorii din Republica Moldova. Şi aici urătorii au mers din casă şi le-au urat oamenilor un an nou fericit. Urături au răsunat încă de ieri în comuna suceveană Drăguşeni. Ajunul Noului An i-a surprins pe colindătorii din Suceava, Neamţ şi Iaşi costumaţi în urşi şi căpriţe.

Ajunul Anului Nou pe rit vechi a fost celebrat şi de cei mici, care au învăţat de la colindătorii mai mari obiceiurile străechi.

Anul nou pe stil vechi este sărbătorit de peste 1 milion de lipoveni, sârbi şi ucraineni din România.

