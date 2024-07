Timişoara a fost azi cel mai fierbinte punct din România. Termometrele au arătat peste 39 de grade Celsius la umbră.

Nu e de mirare deci că sute de oameni au format o coadă de zeci de metri în faţa ştrandului dis de dimineaţă. Piscinele au fost arhipline toată ziua.

Cod roşu de caniculă în mai multe regiuni ale ţării

Aglomerate au fost şi camerele de gardă. Din cauza caniculei, a crescut vertiginos numărul persoanelor care au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Cele 42 de grade Celsius inregistrate la Timișoara creează în continuare probleme. Toropiți de aerul fierbinte, tot mai multi oameni au nevoie de ajutor medical . Doar aici, la unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean sunt cu peste 20 de pacienti in plus in fiecare zi, comparativ cu saptamana trecuta.

Asta inseamna o presiune in plus pe sistemul de sănătate. Timpii de asteptare în UPU au crescut, deși numarul asistenților din triaj a fost dublat.

Canicula dă bătăi de cap chiar și după lăsarea întunericului. Pare că suntem la tropice. E ora 22 și sunt 32 de grade acum. Dar, chiar si asa, piata de noapte i-a scos pe oameni din case.

În cealaltă parte a ţării, temperatura extremă a ajuns să creeze adevărate capcane în trafic pentru șoferi. În județul Iași, pe un drum județean dalele din care este făcut s-au dilatat și s-au ridicat de la sol.

Fiecare placă de beton are o lungime de cinci metri şi cântăreşte câteva tone. Presiunea care s-a creat în momentul în care s-au distantat au făcut ca asfaltul să pocnească, iar in unele locuri efectiv s-au făcut bucăţi.

Drumul, construit în urmă cu 35 de ani este intens circulat şi face legătura ca o scurtătură între drumul european și Vama Sculeni.

Canicula continuă şi săptămâna viitoare. Până joi, termometrele vor indica la umbră până la 40 de grade în vestul ţării şi până la 42 de grade în sud.

