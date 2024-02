Nenorocirea s-a petrecut în jurul orei 20.00, când două echipaje SMURD și un echipaj de pompieri au fost trimise într-o zonă greu accesibilă de lângă Feldru. Potrivit celor comunicate de ISU Bistrița-Năsăud, cei doi frați au fost găsiți inconștienți într-o încăpere a unei stâne.

Din păcate, însă, tinerii nu au mai putut fi salvați.

"Cei doi bărbați au fost găsiți fără semne vitale, medicii fiind nevoiți să declare decesul la locul solicitării”, au transmis reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Din primele informaţii cei doi s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon, însă necropsiile vor stabili cu exactitate din ce cauza au murit. "Un bărbat a sesizat prin 112 faptul că într-un imobil din extravilanul localităţii Feldru două persoane sunt în stare de inconştienţă. La faţa locului au fost identificaţi doi bărbaţi, de 32 şi 28 de ani. Din nefericire, cei doi erau decedaţi. În cauză vor fi dispuse necropsiile care vor stabili cu exactitate cauzele deceselor. Poliţiştii Secţiei 6 Poliţie Rurală Năsăud continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, deschis pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite împrejurările exacte în care a avut loc evenimentul", a informat, după tragedie, IPJ Bistriţa-Năsăud.

Gică și Relu lasă în urma lor patru copii

Gică avea 32 de ani, iar fratele lui, Relu, era cu patru ani mai mic. Amândoi erau căsătoriți și se ocupau cu oieritul.

Într-o postare pe Facebook, fostul primar al comunei Feldru a dezvăluit că unul dintre ei avea trei copii, iar celălalt unul.

"Am tot sperat să nu fie adevărat. Din păcate frații Gică (tatăl a 3 îngerași de copii) și Relu, tată și el, au plecat în ceruri, să fie păstori la mielușeii din Rai. Am fost de multe ori în munte, acasă la Gică, să-mi cumpăr cele mai bune produse lactate de la oițele lui, pe care le iubea și îngrijea, ca nimeni altul. Cauza plecări lor la cer, nici nu mai contează. Am șters și live-ul meu, care este egal cu zero, pe lângă această mare tragedie. Nu o să uit niciodată, gustul produselor făcute de ei, dar nici iubirea lor față de animale și familie. Drum lin spre cer oameni vrednici, iar familiilor greu încercate, putere și mângâiere de la Dumnezeu, să poata trece peste această teribil de grea încercare", a scris Ștefan Sîngeorzan pe rețeaua de socializare.

A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

