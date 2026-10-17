Bărbat, reţinut pentru camătă în București. Autoritățile l-au prins în timp ce ridica o dobândă

Un bărbat din Bucureşti a fost reţinut, după ce a fost prins imediat după ce ar fi ridicat de la persoana vătămată suma de 18.500 de lei, ce reprezenta doar o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei pe care trebuia să o plătească, potrivit Agerpres.

''La data de 16 octombrie, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Poliţia Sectorului 4 - Serviciul de Investigaţii Criminale au prins în flagrant delict şi au reţinut un bărbat, bănuit de săvârşirea infracţiunii de camătă. În fapt, la data de 5 octombrie 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Sectorului 4 - Serviciul de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi, prin plângere, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în perioada septembrie 2024 - octombrie 2026, ar fi împrumutat de la un alt bărbat o sumă de bani, pentru care acesta din urmă i-ar fi perceput dobândă fără a avea acest drept'', informează sâmbătă Poliţia Capitalei.

Din investigaţiile efectuate de către poliţişti, a reieşit faptul că persoana vătămată ar fi împrumutat de la bărbatul bănuit suma totală de 36.000 de euro, pentru care acesta i-ar fi perceput iniţial o dobândă lunară de 10%.

Ar fi solicitat, ulterior, încă 160.000 de euro

De asemenea, s-a stabilit că persoana vătămată i-ar fi restituit bărbatului, până la data formulării plângerii, aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi, însă acesta i-ar fi solicitat, ulterior, încă 160.000 de euro.

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În acest context, la data de 16 octombrie, în urma activităţilor specifice şi a investigaţiilor desfăşurate, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 4 l-au prins în flagrant delict pe bărbatul bănuit, imediat după ce acesta ar fi ridicat de la persoana vătămată suma de 18.500 de lei, reprezentând o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei.

În urma efectuării controlului corporal şi al vehiculului utilizat de bărbatul în cauză, poliţiştii au identificat, pe lângă suma de bani ridicată de la persoana vătămată, alte sume de 17.800 de lei şi 100 de euro, pentru care, la momentul verificărilor, nu a putut fi justificată provenienţa, precum şi un obiect contondent, precizează DGPMB.

Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri

Astfel, în baza probatoriului administrat în cauză, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 4, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de camătă.