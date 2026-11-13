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Un bărbat a murit după ce a mâncat o "bomboană" primită de la un cunoscut. A explodat când a înghiţit-o

Un bărbat a murit după ce a mâncat o "bomboană" primită de la un cunoscut. A explodat când a înghiţit-o Farfurie cu bomboane de ciocolată - Shutterstock | Imagine ilustrativă
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Editor Denisa Gheorghe | Timp citire: 1 minut
Publicat la 13.11.2026, 11:08 | Modificat la 13.11.2026, 11:08

Un bărbat de 35 de ani din India a murit după ce a înghiţit o presupusă bomboană, care s-a dovedit a fi, de fapt, un dispozitiv exploziv folosit pentru uciderea mistreţilor. Acesta i-ar fi fost oferit drept desert de un alt bărbat şi a explodat în momentul în care victima l-a înghiţit. Doi suspecţi au fost arestaţi, însă anchetatorii încearcă să stabilească dacă a fost vorba despre o crimă premeditată, o greşeală sau o glumă cu urmări tragice

Victima, Rajendra Barautiya, în vârstă de 35 de ani, membru al unei comunităţi tribale din statul Madhya Pradesh, din centrul Indiei, a decedat marţi în urma rănilor suferite după ce a înghiţit falsul desert, scrie Agerpres.

"Această bombă, folosită de anumite populaţii din regiune pentru a ucide mistreţii sălbatici, i-a fost oferită victimei. Ea a explodat în momentul în care a înghiţit-o", a declarat pentru AFP Rekha Singh, o reprezentantă a poliţiei din districtul Dindori.

Rănit grav, bărbatul a decedat la spitalul unde fusese transportat de urgenţă, a adăugat aceeaşi sursă.

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Doi suspecţi, printre care şi cel care i-a oferit victimei aşa-zisa bomboană, au fost acuzaţi de omor din culpă şi au fost plasaţi în arest.

"N-am reuşit încă să stabilim motivul acestei crime, sau dacă a fost mai degrabă o greşeală ori o glumă", a precizat Singh. "Ancheta este în curs de desfăşurare", a subliniat ea.

Acest tip de "bombă" este produsă artizanal, într-o bilă de aluat fiind introdusă pulbere explozivă, provenită de la petarde sau artificii. Aceasta poate semăna cu un desert binecunoscut în India, numit "rasgulla".

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Denisa Gheorghe
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