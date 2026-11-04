O dispariţie care a alertat încă de seara trecută autorităţile din Craiova. Un deţinut a primit o zi de libertate, dar nu s-a mai întors în penitenciar. Un bărbat de 36 de ani, închis Penitenciarul Craiova-Pelendava, condamnat pentru tentativă de viol. Informaţiile sunt cu atât mai îngrijorătoare, individul ar fi ieşit deja cu maşina din ţară.

Este vorba despre Constantin Bogdanu, un bărbat care are de executat o pedeapsă de 9 ani de închisoare în regim semideschis.

Dar ieri acesta nu s-a mai întors la penitenciar. Atunci când angajații au constatat dispariția, au fost alertate de urgență autoritățile, inclusiv Poliția de Frontieră, și s-au format mai multe echipaje pentru căutarea bărbatului.

Verificările au fost extinse, inclusiv la domiciliul acestuia în comuna Catane din județul Dolj, însă fără rezultat.

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Bărbatul are 1,65 m înălțime, ten măsliniu și structură atletică. Dacă îl vedeți sau dețineți informații despre acesta, nu vorbiți cu bărbatul, dar anunțați de urgență autoritățile prin apel la 112.