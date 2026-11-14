Bătrân din Drăgăneşti, acuzat că a strangulat o căţeluşă cu pui, a legat-o de remorcă şi a târât-o prin pădure

Un bărbat de 82 de ani din comuna Drăgăneşti, judeţul Galaţi, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce şi-ar fi legat căţeluşa de remorca unui moped şi ar fi târât-o aproximativ un kilometru prin pădure. Potrivit poliţiştilor, bătrânul ar fi vrut să abandoneze animalul. Acesta este certat pentru schingiurea animalelor.

Incidentul ar fi avut loc pe 12 noiembrie 2026. Potrivit IPJ Galaţi, bărbatul ar fi legat căţeluşa de remorca mopedului pe care îl conducea, după care ar fi târât animalul pe un drum forestier. O postare publicată de Asociația Ramses pe Facebook susţine că bătrânul ar fi avut intenţia de a abandona căţeluşa împreună cu puii ei.

"O cățelușă din Malu Alb, comuna Drăgănești, județul Galați, ar fi fost strangulată de propriul stăpân, legată de remorcă, în încercarea de a o abandona pe câmp împreună cu puii ei.

Motivul? I-ar fi mâncat găinile. Nu o mai voia", scrie Asociaţia Ramses pe Facebook.

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Bărbatul a fost reţinut 24 de ore, apoi plasat sub control judiciar

În urma cercetărilor, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore.

Pe 13 noiembrie, Judecătoria Tecuci a decis plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Bărbatul este cercetat acum pentru infracţiunea de schingiuire a animalelor.

Poliţiştii reamintesc că proprietarii de animale au obligaţia legală de a le asigura hrană, apă, adăpost, îngrijire şi asistenţă medicală corespunzătoare, precum şi protecţie asupra suferinţelor şi a actelor de cruzime.

Abandonarea animalelor şi supunerea acestora la tratamente care le pot provoca suferinţe fizice sau psihice sunt interzise prin lege.