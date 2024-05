Vezi și

Deflagraţia a avut loc la ora 2:10 dimineaţa. Cel mai probabil, Romeo Dragnea nu avea somn şi lucra la bomba artizanală pe care o ţinea pe picioare. Explozia i-a secţionat artera femurală şi a pierdut sânge rapid. A murit înainte să ajungă medicii la locuinţa în care stătea cu părinţii. Vecinii care au auzit bubuitura au sunat la 112.

Explozia din Feteşti. Romeo a murit ucis de propria bombă

Poliţiştii sosiţi să ancheteze cauza morţii au chemat brigada antitero a SRI, din cauza diverselor materiale pirotehnice găsite în locuinţa victimei. Ofiţerii au cerut izolarea zonei, aşa că pe strada situată aproape de centrul oraşului Feteşti aproape 24 de ore nu au avut acces decât anchetatorii.

"Forţele de ordine poartă veste antiglonţ şi echipament special, iar permietrul esste închis pe sute de metri. Asta pentru că în acest timp pirotehniştii se asigură că în casă nu mai sunt elemente care să ducă la o a doua explozie", transmite Bogdan Dinu, reporter Observator.

"Au fost identificate articole pirotehnice şi elemente de muniţie care au fost ridicate în condiţii de siguranţă şi urmează a fi expertizate", a declarat Andreea Loghin, purtător de cuvânt IPJ Ialomiţa.

Bărbatul şi-ar fi luat materialele de pe internet

Telefonul său şi cele ale părinţilor sunt şi ele verificate, pentru a vedea dacă nu cumva victima schimba mesaje legate de expozibili cu alte persoane. Date din anchetă arată că bărbatul de 44 de ani şi-ar fi procurat materialele necesare confecţionării bombei de pe internet. Apropiaţii susţin că era obsedat de gândul că trupele ruseşti ne pot invada ţara şi dorea să se apere. Familia e în stare de şoc.

Reporter: Cum s-a întâmplat cu băiatul?

Mătuşa lui Romeo: Nu ştim nimic, de ce să spun aiurea? M-a mirat şi pe mine când mi-a zis mama lui că a murit. A fost un băiat foarte cuminte.

Apropiaţii spun că citea mult şi era pasionat de invenţii. În curtea lui de altfel se poate vedea o replică a turnului Eiffel şi chiar o mocăniţă în miniatură, funcţională şi construită de la zero de către bărbat. "Prima dată ştiţi ce am crezut când am văzut că stau ăştia (n.r. autorităţile) aici 24 de ore? O fi făcut fraierul vreo invenţie, vreo din asta de interes naţional", povesteşte un vecin.

"Vorbea deseori de câte o inovaţie, ceva. Voia să înveţe limbi străine", spune un alt vecin. "El avea nişte hobby-uri mai de mic, aşa, făcea ceva mai aparte, construcţii uşoare, nişte fiare prin curte, un turn Eiffel", continuă un altul.

Romeo lucra ca frizer în Feteşti, Ialomiţa

Romeo provenea dintr-o familie de frizeri şi îi tundea pe vecini pentru a-şi câştiga traiul. "Tot timpul vorbea cu copiii, eu am nouă copii şi mergeau să se tundă (n.r. la el). Am avut relaţie şi cu familia, cu părinţii. Ne-a surprins", mărturiseşte un preot.

"Se chinuia din tot posibilul să facă lucrurile perfect. El era perfecţionist. Eu stăteam o oră la tuns. Dacă i se părea lui că un firişor că stă nu ştiu cum, te aranja, perfecţionist", povesteşte un vecin.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și materialelor explozive.

