La 10 kilometri de Târgu Mureş, în localitatea Dumbrăvioara, zeci de cuiburi de berze "au pus stăpânire" pe hornuri şi stâlpi. Păsările care vestesc primăvara se simt ca ele acasă, mai ales că terenurile agricole nu sunt afectate de fertilizatori, iar mâncare au din belşug.

Bărbat: "Avem grijă de ele în fiecare an. Mai și numărăm, care vine care nu."

În cuiburile berzelor deja au fost observate primele ouă. Totul, spre bucuria ornitologilor, care abia aşteaptă să facă inventarul puilor.

Fekete Zsuzsa, ornitolog: În fiecare an, inelăm puii de barza in luna iulie, anul trecut am inelat 130 de pui de barză. Este foarte importantă această monitorizare pentru că putem urmări migrația, evoluția populației, în momentul în care se pun aceste inele pe puii de barză, pe picioare, sunt luate și anumite date biometrice, adică se măsoară lungimea ciocului, lungimea aripilor, iar pe termen lung putem să ne facem o idee cam cum se modifică populația, dacă sunt scăderi în populație.

Un localnic a devenit îngrijitorul de nădejde al berzelor. Face asta cu drag, de aproape 15 ani.

Bartha Laszlo, custodele berzelor: Au devenit membri de familie și așa ne-am obișnuit în fiecare primăvară, le urmărim viața lor și ne pare rău când pleacă.

La fiecare zece ani, în toată Europa se numără berezele, iar România va avea anul acesta al treilea recensământ.

Papp Tamas, biolog: În acest an, asociația Milvus împreună cu o societate va coordona această acțiune care va fi de nivel național și va vom putea spune la sfârșitul lunii iulie cum stăm cu berzele.

În urma monitorizărilor, în Bihor a fost găsită şi o barză cu o vârstă record.

Camerele web instalate de asociaţia Milvus oferă zilnic pasionaţilor de berze imagini spectaculoase.

