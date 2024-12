Victoria a venit cu părinţii din Statele Unite ale Americii pentru a petrece sărbătorile în Bucureşti. Prima oprire: târgul de Crăciun.

"Îmi place foarte mult mâncarea tradiţională românească. Am căutat să văd ce pot face, atracţiile turistice. Am găsit târgul de Crăciun şi multe dintre muzeele din Bucureşti", spune Victoria, turistă.

"Mâine mergem să vizităm castelul lui Dracula", adaugă mama Victoriei.

Înainte să vină în Bucureşti cei mai mulţi turişti au căutat pe internet informaţii despre târgurile de Crăciun de la noi, cum pot face să viziteze Parlamentul si cum pot să ajungă în centrul istoric. De altfel au fost foarte curioşi să afle unde se prepară cele mai bune bucate tradiţionale româneşti.

La fel au făcut Paul şi soţia lui. Amândoi s-au documentat înainte să vină de Crăciun în Bucureşti. Vremea urâtă nu i-a ţinut în casă. "Am auzit că România are târguri frumoase de Crăciun şi am vrut să le vedem. Am fi vrut să fie mai frig şi să avem zăpadă", spun ei.

Străinii iubesc România de Sărbători

Anul trecut, 1,2 milioane de oameni au vizitat târgul de Crăciun din Piaţa Constituţiei. 30% au fost turişti străini.

"Avem vizitatori din toată lumea, inclusiv vecinii noştri ne-au vizitat în număr foarte mare anul acesta", spune Cerasela Ciupală Călin, consilier comunicare Creart.

"În acest moment, preţurile sunt extrem de bune la cazare. două nopţi de cazare cu mic dejun inclus şi brunch de Crăciun inclus, preţurile depăşesc 250 de euro pentru o familie cu doi adulţi la un hotel de 5 stele", spune Roxana Ilinca, specialist în turism.

Mulţi dintre cei care au ieşit astăzi pe străzile Capitalei au fost tot turişti, români sau străini. S-au ascuns de vreme la mall.

"Locuim în Malta. Este minunat. Sunt impresionat. Nu ne aşteptam la aşa ceva înainte să venim aici.

Sărbătorim Crăciunul cu familia mică pe care o avem. Cu soţia din Statele Unite si cu mama din Republica Moldova.

Este prima oară când vizitez România. Sunt aici deja de 5 zile. Ne-am bucurat. Aveţi o ţară frumoasă", spun turiştii străini.

"Începând de mâine până pe 6 respectiv 7 ianuarie vom avea deschis înca de la 8 dimineaţa până la miezul nopţii", spune Mihai Ciusă, coordonator centru spa.

Anul trecut de Crăciun, 900.000 de turişti au vizitat Capitala. Vestea bună pentru cei care vor veni anul viitor este că Primăria Capitalei a redus taxa turistică de la 2% la 1% din tariful de cazare.

