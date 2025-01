Cafeneaua cu pisici din Botoşani. Povestea lui Thor, un motan salvat acum 6 ani. "Săracele, abia aşteaptă să fie mângâiate"

Deşi, inițial ideea nu a fost de a crea o cafenea, ci un spațiu în cadrul clinicii veterinare pentru pisicile abandonate, cei doi salvatori s-au gândit că interacţiunea dintre feline şi oameni ar aduce beneficii atât pentru animăluţe, cât şi pentru vizitatori.

Locul unde pisicile fac legea

"Pe de altă parte noi am lucrat şi pe partea de educaţie şi atunci ne-am gândit că poate fi un spaţiu pe viitor şi pentru astfel de lucruri", spune Daniel Bejenariu, medic veterinar.

Vezi și

Abandonate în adăposturi sau găsite pe străzi în situaţii critice, fiecare felină are o poveste. Thor, un motan salvat acum șase ani dintr-o capcană, trăiește acum aici, adaptat perfect la noua lui viață plină de energie.

"A fost prinsă într-o capcană pentru animale sălbatice şi i-au fost amputate două picioare. El s-a adaptat în atâţia ani, el s-a adaptat imediat după operaţie", povesteşte Dănuț Bratu, medic veterinar.

Toţi cei care trec pragul cafenelei, rămân fascinaţi de micile feline, care îi încarcă cu energie şi voie bună. Iar vizitatorii care se "îndrăgostesc" de o pisică în timpul vizitei, pot pleca acasă cu ea, dacă decid să o adopte.

Moda cafenelelor cu animale

"Abia am ajuns şi sunt uimită. Şi sunt nu drăguţe, iubibile. Savurez un cappuccino şi după, da, interacţionăm", spune o fată. "Într-adevăr, am intrat înăuntru. Am interacţionat cu ele şi vin la mângâiat, chiar sunt foarte plăcute. Şi săracele abia aşteaptă să fie mângâiate", zice o femeie.

Moda cafenelelor cu animale a apărut prima dată în Japonia, iar în ţara noastră se deschid tot mai multe cafenele de acest fel. Bucureşti, Timişoara, sau Oradea sunt câteva dintre oraşele în care iubitorii de animale pot savura cafeaua înconjuraţi de pisicuţe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați plătit vreodată mai mult pentru un tratament din cauza lipsei unor alternative mai ieftine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰