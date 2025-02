"Mamă, ce-i aici!" 11 ambulanţe au făcut coadă în faţa Spitalului din Reghin. Toate aveau câte 2-3 bonavi care acuzau simptome de toxiinfecţie alimentară. Oamenii au început să se simtă rău la petrecerea de la Balul Însuraţilor.

Planul Roşu, la Balul Însuraților din Reghin

400 de oameni au fost la tradiţionala petrecere ţinută într-un local din Reghin. 37 dintre ei s-au îmbolnăvit. În toiul distracţiei, au curs apelurile la 112. Imediat a fost activat Planul Roşu de intervenţie.

"În jurul orei 19:00, prin dispeceratul integrat 112, am fost solicitaţi să intervenim la un restaurant din municipiul Reghin. Au fost solicitate resurse medicale suplimentare de la ISU Cluj, ISU Sibiu şi ISU Bistriţa Năsăud", a declarat Alexandra Căluşeri, ISU Mureş.

La locul evenimentului a fost trimis si un echipaj CBRN. A existat, la un moment dat, suspiciunea unei scurgeri de gaze. Ca oamenii să primească ajutor mai repede, a fost amplasat un cort de triaj. "Greţuri, vărsături, ameţeli şi la nivelul spitalului s-a declanşat Planul Alb pentru situaţii de urgenţă", a precizat Iuliu Moldovan, director DSP Mureş.

Distracţia a continuat, cu ambulanţa la uşă

În timp ce unii se simţeau rău, alţii se distrau pe cinste. Oamenii au fost convinşi cu greu să plece de la petrecere şi doar cu un ordin de prefect. "Au acuzat vărsături, dureri abdominale. Abosolut acelaşi fel de mâncare şi noi am mâncat de la aperativ, până la ultimul fel", spune un participant la bal.

"Am auzit că au picat bolnavi, la alţi le-o fost rău. Am mâncat şi ciorbă şi tocăniţă, nu am păţit nimic până am văzut Sanepidul. Mă uitam pe geam: Măi, câte salvări! Poate nu mi-a fost rău că am jucat şi sare răul din tine", crede un altul.

"A fost super până la un moment dat, când s-a oprit. Noi ne simţim foarte bine. Am mâncat platou rece şi pe urmă ciorbă ardelenească şi friptură de pui şi de porc cu piureuţ. Sensibili la maţe", zice un petrecăreţ.

Carne expirată din 2022 la bucătărie

În bucătăria localului au intrat echipe de inspectori de la Protecţia Consumatorului din două judeţe. Au găsit carne expirată din 2022: "Din acest moment se încheie petrecerea, vă rugăm frumos. Toate produsele pe care le aveţi în bucătărie se vor sigila".

"Simptomalogia pe care au avut-o înclină clar spre o toxiinfecţie alimentară", spune Ioan Oleleu, vicepreşedinte ANSVSA. Inspectorii au dat amenzi de 25.000 de lei şi au închis localul.

"Am procedat la scoaterea tuturor produselor alimetare din care s-a consumat, am prelevat probe. Am aplicat o sancţiune complementară de oprire temporară a prestării serviciilor în bucătărie şi întreg spaţiul este închis", a declarat Marcela Achim, comisar adjunct ANPC.

Autorităţile aşteaptă rezultatele analizelor pentru afla ce i-a îmbolvit pe oameni şi de ce doar unii au avut probleme. "Colegii au recoltat probe de produse, atât din materii prime cât și din produse finite și au în curs de desfășurare ancheta epidemiologică. Se lucrează probele în laboratorul sanitar veterinar. În cursul zilei de mâine, cel târziu, o să avem un prin rezultat", adaugă Ioan Oleleu, vicepreşedinte ANSVSA.

Balul Însuraţilor este la ediţia a XVI-a. Localul unde a avut loc petrecerea aparţine deputatei PSD, Dumitriţa Gliga, fiica omului de afaceri şi fostului senator Vasile Ghiorghe Gliga. Niciunul dintre ei nu a putut fi contactat pentru a comenta situaţia.

