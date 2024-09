Firma de catering care a îmbolnăvit aproape 120 de elevi şi profesori a fost închisă temporar şi amendată. În bucătăria restaurantului, autorităţile au găsit carne expirată şi mizerie şi există suspiciuni că mâncarea copiilor ar fi fost contaminată cu Listeria şi Salmonella. Nu e prima dată când firma are probleme. Totuşi, societatea livra zilnic masa caldă în zece şcoli din două judeţe.

"Merg copiii la şcoală şi uite în ce hal vin!" Sunt imaginile care o să-i bântuie multă vreme pe cei aproape 120 de copii, profesori şi părinţi din Mehedinţi care au ajuns la spital, sfârşiţi de vărsături, dureri de burtă şi ameţeli. Tot necazul, după ce au mâncat paste cu carne la şcoală. Copleşiţi de numărul uriaş de pacienţi, autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar medicii au decis să-i trimită trei spitale - în Drobeta Turnu Severin, Craiova şi Băileşti. Cei mai mici dintre pacienţi au doar cinci ani.

Intoxicaţi cu mâncare expirată

Aceeaşi mâncare, susţine firma de catering, a fost livrată în opt şcoli din Mehedinţi şi în alte două din judeţul Gorj. Nimeni nu-şi explică de ce au apărut probleme doar în cele patru şcoli, însă analizele vor face lumină și vor arăta exact ce a îmbolnăvit copiii.

În total, 1.600 de porţii de mâncare au fost împărţite de firma de catering care are contract cu mai multe primării din localităţi diferite din judeţ. "Mirosea mâncarea, nu puteai să stai lângă ea. Am două fete. Una a mâncat acolo, cealaltă a luat-o acasă. Când am mirosit-o, mirosea de nu puteai să stai lângă caserola aia", povesteşte un părinte.

Peste noaptea, după multe ore de chin, investigaţii şi tratamente, majoritatea copiilor s-au pus pe picioare. Specialiştii de la Direcția de Sănătate Publică au mers în şcoli şi la firma de catering să ridice probe. La controale, au dat de nereguli în restaurant. Aproape 1.500 de kg de carne fără nicio etichetă. Plus mizerie şi alimente expirate.

"Unitatea a fost sancţionată cu o amendă de 22.000 de lei. Activitatea a fost suspendată 3 zile până la finalizarea anchetei şi analizelor", spune Valentin Mariţoiu, director executiv adjunct DSVSA Mehedinți. "Le-am spus directorilor să nu mai primească momentan masă de la această firmă până nu vedem ce se întâmplă", adaugă Alin Tomoescu, inspector general ISJ Mehedinți.

Autorităţile bănuiesc că toată mâncarea ar fi contaminată cu Listeria şi Salmonella. Reprezentanţii firmei au altă variantă. "Suspectăm că cineva ne-a făcut în mod intenţionat acest lucru. Suntem siguri că mâncarea a plecat în regulă de la noi. Nu ne explicăm ce s-a întâmplat. Sigur nu au fost alterate", spune Răzvan Căruntu, reprezentant firmă catering.

Scandalul e, însă, cu repetiţie pentru firma de catering. Anul trecut a mai fost închisă tot în urma unei reclamaţii. De doi ani livrează mâncare către zece şcoli din două judeţe. În 2022, contractul a fost de aproape 350.000 de lei.

De aproape 20 de ani activează în piaţă compania care are în portofoliu firma de catering din Mehedinţi. Anul trecut, cifra de afaceri a sărit de 9 milioane de lei. Iniţial, asociaţi au fost cei care au deschis lanţul de restaurante - un sârb şi soţia sa. În prezent, unic acţionar apare o fostă profesoară din Craiova, în prezent consilieră la o primărie din Mehedinţi.

