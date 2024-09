Străzile din opt localităţi din Mehedinţi s-au transformat într-un câmp de luptă. Peste 121 de elevi şi profesori, de la opt şcoli diferite din judeţ, au început să se simtă brusc rău după ce au primit pachetul împărţit la şcoală - paste cu carne, de la aceeaşi firmă de catering. Cu toții ar fi făcut toxiinfecție alimentară.

10 copii au rămas internaţi

"Mirosea mâncarea, nu putea să stai lângă ea. Am două fete. Una a mâncat acolo, cealaltă a luat-o acasă. Când am mirosit-o, mirosea de nu puteai să stai lângă caserola aia", spunea unul dintre părinţi.

În faţa unităţii de primiri urgenţe a spitalului județean din Drobeta Turnu Severin, a fost tot ca pe front. Firma de catering are contract cu multe şcoli din judeţul Mehedinţi. Acum, patronii sunt verificaţi. În plus, IPJ Mehedinţi a demarat o anchetă şi a deschis un dosar in rem pentru infacțiunea comercializării de produse alterate. 10 copii au rămas internaţi peste noapte la Spitalul Judeţean.

