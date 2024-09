În comuna Amzacea, şuvoaiele de peste un metru au măturat tot ce au prins în cale. Această familie a fost salvată în ultima clipă de pompieri. Bărbatul povesteşte cum şi-a luat fetiţa de 10 luni în braţe şi a fugit. "A trebuit să scot uşa de la dormitor să pot să urc pătuţul fetiţei. Să am timp să stârng ce am putut de jos, e jale. Toată casa e distrusă", spune un bărbat. Parterul casei e distrus complet. Nimic nu mai poate fi recuperat. "Apa era la geam, avea jumătate de metru. WC-ul bolborosea. Şi masina e distrusă", spune un bărbat.

În Vama Veche, plaja a fost ruptă în două pe o porţiune

Acelaşi dezastru e şi la vecini. "Un metru jumătate a avut. Dormeam, au inceput tunete si fulgere. A inceput prin toate părtile să intre. A intrat toată apa peste mine. Am tras repede uşa. Am zis să vin in faţă să mă salvez", spune o femeie. Autorităţile spun că nu au cum să îi ajute pe localnicii afectati de furtună. "Aici e zonă inundabilă, oamenii ştiu asta, a mai fost acum 20 de ani", a declarat Romică Stan, primarul din Amzacea. Potopul a pus închis şi multe afaceri de pe litoral. "Undeva la 90% sunt pagubele, nu am putut să recuperm nimic, mobilierul e din lemn si e distrus tot", a declarat Alexandru Ropotă, proprietar.

Şi în pensiunea pe care Alexandru o are s-a ales praful de tot. "Aici este vilă. Da, camere de inchiriat, oamenii s-au trezit in toiul nopţii cu apa bătând la uşă, a trebuit să-i urcăm la etajele superioare apoi să-i relocăm, nu pot pleca cu maşnile, sunt inundate, nu mai avem curent. Tot parterul trebuie schimbat, paturi, electronice", a declarat Alexandru Ropotă, proprietar. Mulţi turişti cazaţi la un hotel din Venus nu ştiu cum vor ajunge acasă.

În Vama Veche, plaja a fost ruptă în două pe o porţiune. Proprietarii de terase şi cei care administrează plaja încearcă să pună cureţe totul cât mai repede pentru a primi clienţi. Acest bărbat, luat pe sus cu tot cu rulotă de torenţi, evaluează şi el paguba. După inundaţiile devastatoare din ultimele zile de pe litoral, Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, sfătuiește persoanele care și-au dezactivat de pe telefoane sistemul Ro-Alert să-l activeze la loc, deoarece în perioada următoare s-ar putea produce noi fenomene meteo periculoase.

