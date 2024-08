Dezastrul din Vama Veche a pornit de la acest canal de colectare a apelor pluviale. În momentul în care a început sa ploua torențial cu peste 220 de litri pe metru pătrat, o cantitate foarte mare, canalul a acționat ca o pompa uriasa care împroașcă peste tot apa cu mâl. A rămas în urma acest sanţ imens, pentru ca apa a săpat foarte ușor în nisip, iar plaja de la Cherhanaua din Vama, celebra cherhana, a fost distrusa în totalitate.

Nu a mai fost aşa prăpăd din 2006

Șezlongurile au fost spulberate, o duba parcata în apropiere a fost răsturnată, de parca era de jucărie, iar un container folosit pentru depozitarea saltelelor, greu de câteva tone, a început sa plutească în derivă. Tot acest dezastru al naturii a durat câteva ore, suficient cât sa schimbe cu totul relieful aici în cea mai iubita stațiune de pe litoral.

Singurul lucru bun din tot acest coșmar este ca nu au fost victime. Iar stricăciunile se pot repara destul de ușor. E nevoie de un escavator care sa niveleze nisipul și oameni care sa așeze șezlongurile la loc. Iar operațiunea de reamenajare a plajei este în toi, asa ca în câteva zile, totul ar trebui sa fie ca înainte de furtuna deceniului, cum au numit-o localncii.

Si, intr-adevar, nu a mai fost asa prapad din 2006, cand o ploaie asemanatoare, urmata de o viitura devastatoare a distrus Obeliscul din Costinești, dar si calea ferata dintre Constanţa si Mangalia. Pericol pentru infrastructura feroviara a fost si acum, in dreptul statiunii Olimp, unde apa dintr-un lac a ajuns la calea ferata, dar interventia rapida a unor mincitori care lucrau deja pt largirea plajei a facut ca dezastrul sa fie evitat. Oamenii au sapat cu escavatoarele un canal, iar suvoiul s-a dus pe sub calea ferata, printr-un canal, in mare.

