Uniforma de iarnă a câinilor include botoşei şi neapărat o geacă cu glugă care să îi protejeze de frig. Jessie are o întreagă garderobă cu care se laudă, de la rochiţe cu paiete, la perle care să-i accesorizeze ţinutele.

Garderobă de iarnă pentru căţei

"Jessie are foarte multe hăinuţe, îmi place foarte mult şi îi place şi ei să ne aranjăm, să zic aşa. În momentul în care îi cumpăr ceva nou se duce în oglindă şi se mândreşte. Avem de la hăinuţe, rochiţe, bluziţe cu glugă, vestuţe are chiar şi şoşetuţe, UGG-uri. Are şi cuşcă de transport, în cazul în care vreau să o transport pe avion, internaţional. Pot să spun că e o vedetă Jessie de acum", povesteşte stăpâna lui Jessie.

Vezi și

Şi ca orice vedetă, garderoba ei a costat ceva. În funcţie de talia câinelui, o geacă poate costa între 70 şi 250 de lei. O rochiţă este este între 50 şi 100 de lei, iar botoşeii 50-80 de lei. Parcul a devenit podium de modă pentru câţei.

Dincolo de modă, medicii spun că ţinuta potrivită în timpul iernii, poate proteja animalele de diferite boli. Şi câinii pot suferi degerături. "Dacă este un căţel de casă, este clar că nu o să iasă fără hăinuţe din casă. Dacă este un căţel mare, îmblănit, nu are nevoie, dar plimbările vor fi mult mai limitate şi va fi la orele la care să zicem că ne este convenabil şi nouă pentru că îngheaţă şi ei aşa cum îngheţăm şi noi. Pernuţele alea în contact cu zăpada şi cu frigul sunt efectiv îngheţate", spune Aurelia Pop, medic veterinar.

"Cele mai frecvente patologii pe care le-am întâlnit până acum sunt bolile osteoarticulare, bolile cardiovasculare şi bolile renale", a precizat Irina Epure, medic veterinar.

Şi alimentaţia contează iarna

Nu doar hainele sunt importante pe timpul iernii, dar şi alimentaţia. "Întotdeauna vânzările de mâncare din magazinele de specialitate sunt mai mari iarna. Sunt necesare mai mult calorii, în situaţia asta trebuie să avem grijă să le dăm şi un aport vitaminic, să avem grijă de articulaţiile lor pentru că şi ei sunt meteosensibili ca noi", spune Tache Epure, medic veterinar.

Deşi majoritatea raselor de pisici sunt protejate de frig datorită blănii, la temepraturi de minus 7 grade pot avea probleme. Şi felinele pot suferi degerături dacă stau prea mult afară în ger.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cum faceţi față temperaturilor extreme din aceste zile? Stau mai mult în casă Mă îmbrac gros și ies oricum

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰